Hromadné zažívací problémy postihly letní tábor u Běstviny na Chrudimsku. Velké množství dětí odsud bylo včera převezeno záchranáři do nemocnic v Chrudimi, Pardubicích a Čáslavi. Šlo o větší děti zhruba ve věku kolem 13 let.

„Do nemocnic bylo se zažívacími problémy převezeno deset až dvacet dětí. Šlo o starší děti, ve věku zhruba mezi 12 a 15 lety,“ uvedla mluvčí Záchranné zdravotnické služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

Vzhledem k tomu, že jde o děti, nemohou záchranáři ani nemocnice sdělit víc.

„Mohu jen potvrdit, že jsme přijali několik dětí z tábora do ošetření. To, zda jsou nadále hospitalizovány nebo zda byly propuštěné do domácího léčení ani to, co měly konkrétně za problém, však sdělit nemohu,“ řekla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

