Prezident Petr Pavel jel na motorce ve Rtyni v Podkrkonoší bez helmy. Televize CNN Prima News na to dnes upozornila na základě videozáznamu od diváka. Pavel se na sociální síti X, dříve Twitter, za dopravní přestupek omluvil. Věnuje peníze na pomoc motorkářům, kteří cizí vinou skončili na vozíčku.

Prezident Petr Pavel. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Hlavu státu natočil divák v obci Rtyně v Podkrkonoší, záznam poslal CNN Prima News. Poté, co společně s ochrankou nafukoval kolo motorky, na stroji odjel bez ochranné přilby, kterou má mít řidič nasazenou.

"Vnímám své pochybení a za zjevný dopravní přestupek se omlouvám," reagoval Pavel. Uvedl, že při jízdě na motorce celý život dodržuje bezpečnostní opatření, od přilby přes oblečení s chrániči až po airbagovou vestu.

"V tomto případě jsem jel dohustit pneumatiky k čerpací stanici. Šlo o cestu dlouhou 1,5 kilometru po řídce používané komunikaci, na několik desítek metrů jsem se musel napojit i na hlavní. Byla to hloupost. Uvědomuji si, že prezident by měl jít v dodržování pravidel příkladem," napsal prezident.

V sobotu se zúčastní akce Keep Respect v Kladrubech, která má pomoci motorkářům, kteří cizí vinou skončili na vozíčku. "Při této příležitosti věnuji na dobrovolné vstupné částku vyšší, než je horní hranice pokuty ve správním řízení udělované za tento přestupek," poznamenal. Podle zákona může motorkář v takovém případě dostat blokovou pokutu do dvou tisíc korun, ve správním řízení je to 1500 až 2500 korun.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dnes o věci s Pavlem hovořil při schůzce na Pražském hradě. Prezident se podle něj k věci staví čelem. "Patří k těm, kteří věnují bezpečnosti na motorce pozornost. Tohle nepochybně byla jenom konkrétní dílčí chyba," uvedl ministr.