Kladensko /FOTOGALERIE/ - Policisté kladenského dopravního inspektorátu vyjížděli v úterý před sedmou hodinou k dopravní nehodě, která se stala na dálnici D7 nedaleko sjezdu na obec Makotřasy ve směru do Prahy. Při dopravní nehodě se střetla dvě osobní vozidla továrních značek Dacia a Renault.

Vzhledem k hustému provozu policejní hlídka kvůli bezpečnosti určila místo vyřešení dopravní nehody v prostoru čerpací stanice. Oba řidiči se podrobily dechové zkoušce na alkohol, která vyšla negativně. Škoda byla vyčíslena předběžně na 100 tisíc korun.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tím práce policistů skončila, není to pravda. To nejtěžší mělo teprve přijít. V průběhu šetření dopravní nehody totiž zastavilo na čerpací stanici bílé Citroen Berlingo, které najednou začalo hořet.

Z kapoty mu šlehaly plameny. Policejní hlídka přivolala na pomoc hasiče a ihned začala sama likvidovat požár. Hrozil totiž výbuch.

Z přední kapoty hořícího vozidla navíc vytékaly pohonné hmoty a především – vozidlo se nacházelo nedaleko čerpacích stojanů v čerpací stanici.

„Hlídce se podařilo zlikvidovat plameny třemi hasícími přístroji. Po příjezdu hasičů bylo ohořelé vozidlo zajištěno včetně celého znehodnoceného okolního prostoru, kam vytékala kapalina,“ uvedla kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.