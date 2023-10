„Mohu potvrdit, že k Okresnímu soudu v Klatovech byla na tři obviněné podána obžaloba pro zločin těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví, a to ve spolupachatelství,“ řekla Deníku v pátek bez bližších podrobností klatovská okresní státní zástupkyně Petra Švecová. Podle zjištění redakce obžaloba navrhuje všem třem obžalovaným nepodmíněné tresty, a to minimálně tříleté.

K incidentu došlo letos 5. srpna před 18. hodinou, kdy se v restauraci 100dola konala velkolepá romská svatba. Účastníci se dostali do konfliktu s jedním ze sousedů, jemuž chodili na pozemek, údajně tam dokonce močili. Zpočátku se jim snažil domluvit po dobrém, ale pak přišla na řadu ostřejší slova a nakonec muž, který se dle svých slov cítil ohrožený Romy, jichž bylo nejméně šest, rozhodl udeřit jako první.

Rozdal několik ran pěstí, jednomu přerazil nos, ale pak už byla přesila velká, a tak se rozhodl utéct. Daleko však nedoběhl, zakopl a dohnali ho tři svatebčané. Marek B. (21), Dušan G. (18) a David K. (25), jejichž jména ani tváře nyní ze zákona nelze zveřejnit, ho velmi surově zbili. Jak stojí v obžalobě, do níž měl Deník možnost nahlédnout, muži ho mlátili rukama a kopali do něj, a nepřestali ani, když se jej snažila bránit jeho přítelkyně. Ta dostala od jednoho z agresorů facku.

„Když dva přestali, prosil jsem třetího, ať mě nechá, že mu klidně zaplatím, že už mám fakt dost. On mě beze slova kopnul do obličeje,“ popsal zbitý muž s tím, že ho dotyčný pak kopl minimálně desetkrát a vždy mířil na hlavu. „Snažil se do toho dát všechnu sílu, vždycky se napřáhl a kopl, jako by kopal penaltu,“ popsal nešťastník, jenž utrpěl celou řadu zranění, nejzávažnější je doživotní slepota na jedno oko. Znalec konstatoval, že vzhledem k brutalitě útoku byl přímo ohrožen na životě.

Romové, kteří muže zbili, vypověděli, že byli hodně opilí. Např. Marek B. řekl, že vypil čtvrt flašky vodky, sedm panáků Jacka Danielse a pět panáků Jägermeistera, zbylí dva přiznali, že v sobě měli také kolem 15 panáků tvrdého alkoholu. Policistům tvrdili, že si z události moc nepamatují a svůj podíl na zmrzačení muže bagatelizovali. To, že byl útok velmi brutální, ale potvrdil například i fotograf, který byl na svatbě.

Dva z obžalovaných jsou vyšetřováni na svobodě, třetí, David K., byl krátce po události vzat do vazby a nyní už si odpykává vězení za předchozí trestnou činnost. Obžalovaným hrozí nepodmíněné tresty na tři roky až deset let.