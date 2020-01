Dvacetiletý Ukrajinec Andrii Shovheniuk napadl v listopadu roku 2018 na ulici v Plzni 27letého florbalistu nožem, ten přišel v důsledku útoku o nohu.

Krajský soud v Plzni poslal agresora za těžké ublížení na zdraví na šest let za mříže. „Dokazováním nebyla prokázána pohnutka poškozeného muže usmrtit,“ uvedl tehdy soudce Krajského soudu. Polehčujícími okolnostmi bylo podle něj také to, že Shovheniuk vedl podle soudu doposud spořádaný život a nad činem vyjádřil v závěrečné řeči lítost. „Obžalovaný uvedl, že velmi lituje toho, co se stalo, a že by rád vrátil čas,“ zaznělo u soudu.

„S poškozeným jsme se dohodli, že nebudeme hledět do minulosti, ale dopředu. Proti rozsudku se neodvoláme, jeho život stejně neovlivní to, jestli obžalovaný dostane šest let nebo dvanáct. Radek začal hrát sledge hokej a snaží se vrátit do života,“ řekl zmocněnec napadeného sportovce Vladimír Dvořák.

S tehdejším rozsudkem se však nespokojil státní zástupce, případ se tak dostal k Vrchnímu soudu, který čin překvalifikoval na pokus o vraždu a Ukrajinci zpřísnil trest na deset let za mřížemi.