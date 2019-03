Nehoda se stala se v sobotu před devátou hodinou večer. Na místě byly profesionální jednotky z Břeclavi a Hodonína. "V jednom z havarovaných vozidel byla zaklíněná osoba. Hasiči pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstřihli střechu, zraněnou osobu z vozu vyprostili a uložili do vakuových nosítek," uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Záchranáři na místě ošetřili celkem čtyři zraněné, které převezli do nemocnic. "Dva muži měli středně těžká poranění a zdravotníci měli podezření na poranění hlavy, proto převezli zraněné do břeclavské nemocnice. Další dvě zraněné osoby utrpěly lehká povrhová zranění a převezli jsme je do péče lékařů hodonínské nemocnice," upřesnila mluvčí záchranářů Barbora Truksová.

Hasiči pak zabezpečili havarovaná auta před vznikem požáru a vyčistili povrch vozovky od provozních kapalin a střepů. Skončili hodinu před půlnocí.

Nehoda se stala v Moravské Nové Vsi v Kamenné ulici u prodejny Coop na silnici I/55. "Příčiny nehody vyšetřujeme," uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.