Prokázat se podařilo pět vloupání, některé z toho ve stádiu pokusu. Vše v centru lázeňského města. „Ve třech případech se staly centrem zájmu tehdy neznámého pachatele prodejny zlatnictví a v předposledním případě prodejna smíšeného zboží,“ uvedla Gazdošová s tím, že v případě zlatnictví se zloději nepodařilo kvůli dobrému zabezpečení provozoven nic odcizit. „Nicméně způsobil škodu na majetku. Na poškození dveří vznikla majitelům finanční újma 27 tisíc korun,“ poznamenala mluvčí. Poté, co se vždy spustil alarm, od zlatnictví lupič utekl. Ani třetí neúspěšný pokus ho ale nezastavil. V následné prodejně smíšeného zboží byl pachatel úspěšný. Odcizil cigarety a hotovost v hodnotě přes 30 tisíc korun.

Policie dopadla specialistu na kumbály. Bral nářadí, obrazy i oblečení

To už ale kriminalisté měli indicie, kdo by to mohl být. Policisté po vyhodnocení stop, záznamů z kamer a po provedených šetřeních zjistili totožnost možného pachatele. Ten byl poté zadržen v neděli v polovině října v nočních hodinách, přímo při dalším pokusu o vloupání do prodejny oděvů. Byl umístěn do policejní cely, později ho policejní komisař obvinil z přečinů krádeže. „Vzhledem k tomu, že zloděj již byl v minulosti za podobnou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala k případu Ilona Gazdošová z teplické policie.

Rekordní Teplicko

Kriminalisté na Teplicku řešili letos už dvě desítky vloupání do prodejen. Teplický region je v počtu vloupání v posledních letech nejhorším v celém Ústeckém kraji. Dokládají to čísla z veřejných statistik na stránkách ministerstva vnitra. Vloni to bylo 33 případů, předloni 37. Vždy nejvíce v rámci kraji. Podle mapy kriminality se zloději specializují v rámci okresu přímo na město Teplice, zejména na ulice v centru, kde je nahromaděno nejvíce prodejen.

Hyenismus v praxi. Je jí 86 let, lupič si na ni počkal u domovní schránky

Vloupání je jednou z možností, jak se zloději v nočních hodinách dostávají k penězům. Michal Barbořík z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra v roce 2019 na téma vloupání redaktorům Deníku řekl, že k takovým případům, kdy vleze do uzamčené prodejny nezvaný zákazník, dochází v Česku každých dvacet pět minut. U rodinného domu dojde k vloupání každé tři a půl hodiny, u bytu každé čtyři hodiny, u chaty nebo chalupy každých šest hodin. Podle statistik se pachatelé dostávají do bytů a domů nejčastěji překonáním vstupních dveří z ulice anebo oknem v zadní části.