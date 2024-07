Měl si odpočinout a dát se do psychické pohody. Místo toho mladý Američan Kevin Dahlgren před jedenácti lety v Brně vyvraždil rodinu svých příbuzných. Následně utekl zpět do Spojených států, které ho později vydaly do Česka k soudu. Dostal doživotí, ale za mřížemi vlastně tak dlouho nepobyl. Co čtyřnásobné vraždě předcházelo? Kdo byl Kevin Dahlgren, který se nakonec ve věznici oběsil? A co jeho oběti? Na to se zaměříme ve druhé sérii projektu Deníku Příběhy zla Jiřího Nováčka.

Nezaměstnaný Američan Kevin Peter Dahlgren přiletěl před jedenácti lety na jaře z kalifornského Palo Alta do Brna k příbuzným na domluvenou návštěvu. Tehdy dvacetiletý mládenec se měl na Moravě zotavit z depresí a rozchodu s přítelkyní. Matka ho do země svých předků poslala, aby začal nový, snad úspěšnější život. Byla to první cesta jejího syna do Evropy. Tu druhou už o pár let později absolvoval nedobrovolně a pod dohledem policistů.

Dahlgren vychodil v Kalifornii dobrou střední školu. Byl svobodný, bezdětný a krátce pracoval jako dělník ve stěhovací firmě. Před odletem do České republiky neměl žádné problémy se zákonem. Těžce ale nesl tátovu přísnost, jeho nároky a požadavky. Vztek a pocit, že je k ničemu, u něj střídaly chvíle, kdy se cítil být předurčen k velkým činům.

Do Brna přijel 30. dubna 2013, tedy v okamžiku, kdy se v celé zemi jako každý rok tradičně pálily čarodějnice. Nikdo nemohl tušit, že v jeho osobě dorazilo do Česka ztělesnění něčeho mnohem, mnohem horšího…

Psala se středa 22. května 2013. Slunečný den vrcholícího jara. A Kevin Peter Dahlgren, po třítýdenním pobytu v Brně, vyvraždil své hostitele, rodinu Harokovu - vlastní sestřenici Veroniku (46), jejího manžela Martina (50) a jejich syny Davida (17) a Filipa (23). Bez mrknutí oka, bezcitně a brutálně.

Za hrůzy, které napáchal, dostal Američan u soudu doživotí. O čtyři a půl roku později ve vězení ve Valdicích na Jičínsku čtyřnásobný vrah udělal to, čím stále častěji vyhrožoval - 11. ledna 2018 se ve své cele oběsil na prostěradle.

Absolutní výjimka

Jedenáct let starý případ je dodnes výjimečný nejen způsobem provedení vražd a úprkem pachatele na druhý konec světa, ale také tím, že Dahlgren byl jako vůbec první občan USA v historii předán ke stíhání do České republiky, potažmo do Evropy.

Česko a Spojené státy americké totiž nemají podle dvoustranné úmluvy z roku 1926 povinnost vzájemně si vydávat občany ke stíhání. A opravdu to nedělají. Česko do Ameriky své vlastní občany nevydává a orgány Spojených států mohly v tomto případě uplatnit stejný přístup. Právní systém v USA, takzvaný common law, je také velmi odlišný od našeho systému.

Přesto se v daném případě úřady rozhodly udělat výjimku. „Bezprecedentní vydání Kevina Dahlgrena do ČR je názornou ukázkou toho, že americká justice díky dlouhodobé spolupráci důvěřuje právnímu systému v České republice,“ řekl Deníku mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Případ je zároveň orámován bezchybnou a rychlou prací české policie, žalobců a soudů. Jen díky ní se totiž podařilo vraha dopadnout a usvědčit.

Přiletěl a vraždil

Úterý 30. dubna 2013, Brno



Nezaměstnaný Američan Kevin Dahlgren přijíždí z kalifornského Palo Alta do brněnských Ivanovic na domluvenou návštěvu k příbuzným. Má se zotavit z depresí a začít nový život. Rodina jej vítá, věnuje se mu, je vstřícná. Američan se jen tak poflakuje po městě, kouří marihuanu, pracovat se zřejmě nechystá. Nic ale nenasvědčuje, že se chystá udělat něco strašného.

close info Zdroj: se svolením Policie ČR zoom_in Kevin Peter Dahlgren se stylizoval na sociálních sítích do role tvrdého hocha.

Pár dní před vraždou jej Harokovi zahlédnou, jak v noci chodí po domě s nožem. Nevěnují tomu moc pozornosti, Američan je totiž jinak milý, i když na české poměry poněkud rozmazlený. Harokovi si myslí, že se jeho chování brzy srovná a že se mladík začlení do rodiny i života v Brně.

Středa 22. května 2013, Brno-Ivanovice, Zatloukalova

6.40

Učitelka Veronika Haroková telefonuje hned po probuzení do školy své nadřízené a žádá ji o dovolenou. Není jí dobře, chce se doma den dva vykurýrovat.

6.57

Z domu vychází do práce přítelkyně Filipa Haroka. Její milý, který studuje na Masarykově univerzitě, ještě spí. Dívka v domě potkává Kevina Dahlgrena. Američan má na sobě kraťasy, triko a kapuci. Jen letmo si kývnou na pozdrav, dívka spěchá na autobus.

7.00 - 7.31

Sousedka si přes aplikaci whatsapp píše s Martinem Harokem. Na zprávu, kterou mu posílá v 7.45, již ale hlava rodiny nereaguje.

7.15

Nejmladší člen rodiny, David, odchází do školy. Studuje gymnázium.

Přibližně v 7.40

Kevin Dahlgren vchází do pracovny v přízemí, kde 29 sečnými a bodnými ranami připraví o život Martina Haroka. Otec rodiny umírá na místě. Nestačí ani zvednout ruce k obraně. Příčinou smrti je sečné poranění mozku, muž během okamžiku vykrvácí.

Přibližně v 7.50

V ložnici v prvním patře Američan 17 řeznými, sečnými a bodnými ranami zabíjí v posteli Veroniku Harokovou, svou pokrevní příbuznou a manželku Martina. Paní domu na místě vykrvácí po ranách nožem s devatenácticentimetrovou čepelí, jedna z nich ženě přetíná krční tepnu.

Přibližně v 8.00

V podkrovním pokoji v prvním patře 11 sečnými a bodnými ranami do hlavy a krku útočí Dahlgren na Filipa, staršího syna manželů Harokových. Student Masarykovy univerzity umírá na místě na sečná poranění mozku.

Přibližně v 8.15

Kevin Dahlgren začíná uklízet a zametat stopy. Mrtvá těla tří příbuzných během následujících hodin odtáhne do sklepa. Místa, kde vraždil, se snaží omýt a uklidit.

8.33

Dahlgren posílá známému esemesku, ve které ruší domluvenou hodinu angličtiny. „Dělám nějaké věci pro Harokovy. Upřímně, chlape, možná se budu muset vrátit do Států, zítra nebo za pár dní. Objevily se nějaké obrovské věci,“ píše vrah.

8.45

Do domu přichází poštovní doručovatelka. Během čekání u dveří slyší zvuky připomínající padající trubky. Vzápětí otevírá Dahlgren. Má na sobě zelenou košili a kalhoty khaki barvy, mluví na ženu anglicky. Ve spěchu od pošťačky přebírá dvě zásilky, podepisuje je a zabouchne dveře.

10.20

Dahlgren odesílá esemesku ženě, která jej najala na výuku angličtiny pro syna. Oznamuje v ní, že se vrací do Spojených států, a výuku tedy ruší.

10.55

Dům si odemyká uklízečka, kterou Harokovi najímají na pravidelný úklid. V předsíni potkává Kevina Dahlgrena. Je bosý a ženě s ledovým klidem anglicky říká, že se dnes nic uklízet nebude. Když ale paní trvá na tom, že přesto uklidí, Dahlgren roztáhne ruce mezi zárubně a ženě vstup dovnitř znemožní.

11.10

Ředitelka školy volá paní Harokové, chce se zeptat, jak jí je a jestli něco nepotřebuje. Telefon nikdo nezvedne.

11.45

Kevin Dahlgren bere telefon mrtvé Veroniky a prohlíží si její konverzaci ve WhatsAppu.

Přibližně ve 12.30

Hned mezi dveřmi domu ubíjí vrah jedenáctikilovým kamenem nejmladšího syna Davida, který právě přichází ze školy. Roztříští mu hlavu a zároveň jej podřezává. Chlapec, který se těší se na domluvené odpolední společné sportování se svým vrahem, umírá na místě.

12.45

Soused slyší z terasy domu Harokových neartikulovaný řev. Policistům později říká, že to nebyl nikdo z domácích, musel tedy křičet Dahlgren. Zároveň slyší bouchání, jakoby do boxovacího pytle a do dveří. Řev z terasy trvá asi pět minut. Stejný řev slyší i druhá sousedka, která byla na zahradě. Později policistům řekne, že zvuky připomínaly skřeky, znějící jako vysoké tóny rockového zpěvu.

13.30

Dahlgren zakládá ve sklepě pomocí hader napuštěných benzinem požár, který má spálit mrtvá těla příbuzných.

close info Zdroj: se svolením pozůstalých zoom_in Martin, David, Veronika a Filip Harokovi zahynuli ve svém domě rukou masového vraha a svého příbuzného Kevina Petera Dahlgrena.

Přibližně 14.30

Vrah odchází z domu Harokových. Nejprve na autobus, pak na tramvaj. Později zamíří taxíkem z centra Brna na letiště do Vídně a pak do USA.

14.40

Sousedka slyší z domu Harokových silný sykot a ozývá se hlasitá rána. Vzápětí jí k nohám přilétají skleněné střepy. Přes kamennou zeď se snaží na sousedy dovolat, nikdo ale neodpovídá. Hasiči později zjistí, že výbuch, který až do vzdálenosti 22 metrů rozmetal sklepní okna, způsobil tlak z požáru, který založil vrah. Intenzita kouře ale nebyla tak velká, aby v odpoledním ruchu zburcovala širší okolí.

Mezi 16.00 až 18.00

Sousedka i další lidé v ulici cítí silný zápach, později zahlédnou ze sklepa domu Harokových stoupat dým. Následně znepokojení sousedé vstupují do domu, zdá se jim divné, že u muzikantské rodiny panuje nezvyklé ticho. Ve sklepě objeví pod doutnajícími hadry těla Martina, Veroniky a Davida Harokových. Tělo Filipa pak najdou v jeho pokoji v posteli. Okamžitě volají policii. Ta je na místě rychle. Většina sboru je totiž ve službě kvůli rizikovému fotbalovému zápasu mezi Zbrojovkou a Spartou. Rychlost policejní reakce se později ukáže pro vyšetřování případu jako zásadní.

18.00 – 0.00

Policisté na místě činu zajišťují stopy a pátrají po totožnosti mrtvých. Těla jsou natolik znetvořená, že znemožňují okamžitou identifikaci. Pomohou sousedé, kteří členy rodiny poznávají. Poprvé padne informace, že na návštěvě je i nějaký Američan. Neví se ale, kdo to je, ani jak se jmenuje. Během noci roste podezření detektivů, že by za vraždami mohl stát právě onen neznámý. Sousedé pomohou dalšími informacemi, detektivové hned obvolávají kolegy a letiště v cizině a mají štěstí ve Vídni. Tam poprvé zazní jméno Kevina Dahlgrena jako podezřelého z několikanásobné vraždy.

Útěk a zatčení

Středa 22. května 2013

15.05, Moravské náměstí, Brno

Dahlgren si najímá v centru Brna taxík, chce odvézt na letiště do Vídně. Mluví anglicky, klidně a chová se úplně normálně. Před jízdou mění dolary za koruny, taxíkář totiž cizí měnu nechce.

15.14, Moravské náměstí, Brno

Američan píše známému esemesku, stejně jako ta předcházející z rána je v angličtině a plná chyb. „David mi nechal vzkaz, že Harokovi odjeli do Vídně. Měl jsem jet s nimi, ale oni byli ráno už všichni pryč. Takže jsem na cestě za nimi do Vídně. Pokud tě už nikdy neuvidím, díky za všechno, co jsi pro mě udělal.“

15.15, Moravské náměstí, Brno

Taxík s vrahem na palubě vyjíždí do Vídně. V Opuštěné ulici si vrah u benzinky kupuje bagetu.

17.56, Vídeň

Dahlgren přijíždí na vídeňské letiště.

Čtvrtek 23. května 2013

10.25, Vídeň, letiště

Čtyřnásobný vrah nasedá do linky 93 Austrian Airlines a odlétá do Washingtonu. Let trvá devět a půl hodiny. Dahlgren projíždí sociální sítě, relaxuje, telefonuje s rodiči a je přesvědčen, že vyvázl a je v bezpečí.

10.40, nad Evropou

České úřady definitivně zjišťují, kde se hledaný Dahlgren nachází, a informují kapitána letadla o nebezpečném pasažérovi. Policie další informace veřejnosti záměrně nepodává. Nechce, aby podezřelý na internetu zjistil, že jsou mu detektivové na stopě. Kapitán letadla se rozhodne nepřistávat nikde v Evropě a pokračuje v letu do USA. Nechce vzbudit u pasažéra žádné podezření. Na Dahlgrena však už nenápadně dohlíží letecký maršál, který se v civilu stará o bezpečnost zaoceánských letů.

20.00, Washington, letiště Dulles

Při vystupování z letadla zatýkají Kevina Dahlgrena agenti FBI. Američan překvapeně civí, stále si myslí, že spáchal dokonalý zločin a že jej nikdo nevypátrá. Místo domů putuje do předběžné vazby. V tom okamžiku začíná i řízení o jeho vydání k trestnímu stíhání. USA přitom své občany ke stíhání do Evropy ještě nikdy nevydaly. Dahlgren je tedy po rozhovoru s otcem, který obratem najímá špičkové právníky, stále poměrně v klidu.

Kroky justice

23. května 2013, Brno, Krajský soud, Krajské státní zastupitelství

Na základě spolupráce policie, státního zastupitelství a ministerstva spravedlnosti vydává soud příkaz k zatčení Kevina Dahlgrena. České ministerstvo informaci bleskově předává americkým úřadům, v databázi Interpolu se okamžitě objevuje red notice. To je žádost adresovaná orgánům činným v trestním řízení po celém světě, aby vyhledaly a dočasně zatkly osobu, která čeká na vydání, předání nebo podobné právní kroky. Členské státy uplatňují při rozhodování o zatčení osoby své vlastní právní předpisy. České justici se všechny náležitosti podařilo splnit v šibeničním termínu devíti hodin. Čas byl vymezený délkou letu Dahlgrena z Vídně do Washingtonu.

24. května 2013, Brno

Krajské státní zastupitelství v Brně odesílá do USA první žádost o právní pomoc. Státní zástupkyně Ludmila Doležalová žádá kromě potřebných formalit o prohlídku těla zadrženého, stěry a otisky prstů, zajištění Dahlgrenova oblečení a obuvi. To se později ukáže pro celý soudní proces jako klíčové.

28. května 2013, Brno, USA

V Česku se konají výslechy svědků. Zároveň styčný důstojník FBI informuje české úřady, že Američané shromáždili požadované důkazy, včetně oblečení a otisků Dahlgrena.

29. května 2013, USA, Brno

Část důkazů putuje letecky prostřednictvím styčného důstojníka FBI do Prahy a pak do Brna k detektivům.

31. května 2013, USA

Američané informují české kolegy, že zmrazili a zajistili data u mobilního operátora Verizon. Dahlgren totiž při výslechu sdělil, že během letu telefonoval s rodiči. Američané zároveň zablokovali a zajistili emailové účty a data i účty na sociálních sítích, které obviněný používal.

3. června 2013, Brno

Krajské státní zastupitelství odesílá do USA druhou žádost o právní pomoc. Obsahuje požadavky na předání mobilů, laptopu a SIM karet, které Dahlgren používal. České úřady žádají rovněž o výslechy rodičů a přítelkyně obviněného.

4. června 2013, USA

Američané informují české úřady, že klíčový biologický materiál sice odebrali, ale není možné jej zaslat. Dahlgrenovi právníci totiž proti tomu vznesli námitky, o kterých musí rozhodnou tamní soud.

11. června 2013, Brno

Státní zastupitelství zasílá třetí žádost o právní pomoc, spočívající v provedení výslechů na dálku – prostřednictvím videokonferencí. Zároveň Američany žádají, aby Dahlgrenovi doručili usnesení o zahájení trestního stíhání.

25. června 2013, USA

Americká justice Dahlgrenovi sděluje české obvinění z čtyřnásobné vraždy. Mladík už ve vazbě bere prášky na hlavu.

10. a 11. července 2013, USA

Ve Státech vyslýchají Dahlgrena, jeho rodiče i přítelkyni. Obhájci vraha se přitom dlouho pokoušeli výslechy znemožnit nebo co nejvíce oddálit.

26. srpna 2013, Brno

Do Ameriky míří čtvrtá žádost o právní pomoc. Státní zástupci potřebují data z dalších dvou dodatečně zjištěných Dahlgrenových účtů na sociálních sítích.

21. ledna 2015, Brno

Krajské státní zastupitelství v Brně v páté a poslední žádosti o právní pomoc vyzývá americké kolegy, aby českým vyšetřovatelům předali pachové konzervy Dahlgrena a poskytli i údaje z platebních karet, které Američan v Česku používal.

31. srpna 2015, Praha, 12.00

Kevin Dahlgren je jako první a dodnes i poslední Američan v historii předán ke stíhání do České republiky. Když ho v pravé poledne na pražském letišti přebírá vyšetřovatel Ivo Palička a sděluje mu obvinění, čtyřnásobný vrah povýšeně a nezúčastněně žvýká. Odmítá vypovídat a na tomto stanovisku setrvá až do konce. Policie jej převáží z Prahy do vazební věznice v brněnských Bohunicích.

Soud, trest a sebevražda

31. května 2016, Brno

U brněnského krajského soudu začíná s napětím očekávaný proces. Trestnímu senátu předsedá soudce Michal Zámečník. Podle obžaloby vraždil Dahlgren v důsledku emoční nestability a agresivity. Vrah před soudem odmítá vypovídat. Stejně netečně se chová i během dalších dní přelíčení.

20. července 2016, Brno

Trestní senát Krajského soudu v Brně odsuzuje Dahlgrena k doživotnímu vězení. Matka Sondra i otec Wayne při odchodu ze síně na syna křičí a vzpínají k němu ruce: „It will be okay!“ (bude to v pořádku – pozn. aut). Vrah se jen bez hlesu otočí a v očích má hrůzu.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Kevin Peter Dahlgren si právě od soudce Krajského soudu v Brně Michala Zámečníka vyslechl rozsudek, který jej posílá do vězení na zbytek života.

23. března 2017, Olomouc

Vrchní soud v Olomouci zamítá Američanovo odvolání a potvrzuje mu doživotní vězení.

Září 2017, Brno

Dahlgren podává prostřednictvím advokátů dovolání k Nejvyššímu soudu, které poukazuje i na jeho psychický stav a týká se umístění do detence. Zároveň žádá zmírnění trestu. Ve Valdicích se z něj stává chodící mrtvola. Je na samotce, depresivní a pod silnými prášky. Každé dva měsíce za ním létají z Ameriky na návštěvu rodiče. Těm naznačuje, že vše ukončí.

11. ledna 2018, Valdice

Kevin Peter Dahlgren nečeká na výsledky dovolání k Nejvyššímu soudu. Ve věznici ve Valdicích si kolem krku uvazuje prostěradlo a páchá sebevraždu. Jeho ostatky si po zpopelnění odvážejí rodiče do Kalifornie.

31. ledna 2018, Brno

Nejvyšší soud v Brně musí navzdory Dahlgrenově sebevraždě o jeho podání rozhodnout. Dovolání odmítá, což soudci odůvodňují brutalitou, bezcitností a zákeřností vražd. Tím také dělá justice za otřesným případem definitivní tečku.