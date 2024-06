Jiří Dvořák je doživotně odsouzený vrah. V roce 2021 přišel na úřad práce na pražských Vinohradech, vnikl do kanceláře úřednice, která ho v roce 2016 vyřadila ze seznamu zájemců o zaměstnání, střelil ji a poté odešel. Dnes sedmdesátiletý Dvořák má na svědomí také dvojnásobný pokus o vraždu, nedovolené ozbrojování i pokus o těžké ublížení na zdraví. Proč se k těmto činům odhodlal, co předcházelo jeho běsnění, odkrývá první díl nového seriálu Deníku Příběhy zla Jiřího Nováčka. Součástí článku je také dramatizovaný podcast, který popisuje nejen Dvořákovy děsivé činy, ale nahlíží i do policejních spisů a soudních síní.

Příběhy zla Jiřího Nováčka, 1. díl | Video: Deník/Jakub Vítek

Zlo a dobro jsou odjakživa v každém z nás. Prastará indiánská legenda praví, že v nitru člověka se den co den odehrává bitva dvou vlků. Vrásčitý šaman kmene Čerokézů o tom vypráví u ohně svému vnukovi příběh. „První vlk je zlý. Je živý hněvem, závistí, žárlivostí, smutkem, lítostí, chamtivostí, arogancí, sebevědomím, vinou, rozhořčením, podřadností, lží, falešnou pýchou, nadřazeností a egem,“ povídá.

Druhý vlk je podle něj naopak hodný. „Žije radostí, mírem, láskou, nadějí, vyrovnaností, pokorou, laskavostí, empatií, štědrostí, pravdou, soucitem a vírou. Stejný boj probíhá také v tobě i v každém dalším člověku,“ končí vyprávění děd.

Vnuk se zamyslí a ptá se: „A který z vlků zvítězí?“ - „Ten, kterého více krmíš,“ odpovídá stařec.

Soud předloni Jiřího Dvořáka poslal do vězení na doživotí. Soudce jeho činy šokovaly:

Střelec z úřadu práce dostal doživotí. Soudce: Něco tak otřesného jsem nezažil

Legenda má dnes řadu podob a stala se součástí kultury mnoha národů. Vždy nicméně pojednává o souboji dobra a zla v každém z nás. Někteří zkušení kriminalisté dokonce tvrdí, že v každém je kousek zločince, či dokonce vraha. A o dobru a zlu v nás a kolem nás budeme nyní v Deníku vyprávět…

Úvodní díl nového unikátního seriálu rozebírá kauzu jednoho z posledních českých doživotně odsouzených vrahů, dnes sedmdesátiletého Jiřího Dvořáka z Prahy. Nejvyšší možný trest mu vyneslo několik trestných činů najednou – vražda, dvojnásobný pokus o vraždu, nedovolené ozbrojování, poškození cizí věci a pokus o těžké ublížení na zdraví.

Řádění Jiřího Dvořáka: Pátek 25. června 2021

13.59, Odolena Voda, U Letiště 374, Aero Vodochody - ředitelství, parkoviště

Vražedný útok kyselinou na bývalou kolegyni z práce. Sobota 26. června 2021

11.00, Praha 8, U Libeňského pivovaru, 5. patro, byt č. 18

Smrtící past nastražená na bytnou střílí na policistu. Úterý 29. června 2021

10.45, Praha 2, Bělehradská 214/86, Úřad práce pro Prahu 2 a 3; 4. patro, kancelář 4.4

Poprava pracovnice úřadu práce Lenky L.

Své činy muž vtěsnal do pouhých pěti dní od 25. do 29. července 2021. Jeho řádění trvalo přibližně 93 hodin. Tady je rekonstrukce:

1. Vražedný útok kyselinou

Pátek 25. června 2021, 13.59

Odolena Voda, U Letiště 374, Aero Vodochody - ředitelství, parkoviště

Je pátek po poledni horkého 25. června 2021. Pracovní týden končí, všichni jsou už myšlenkami na víkendu, konec školního roku klepe na dveře. Pár vteřin před 14.00 přijíždí na kole na obří parkoviště letecké fabriky Aero Vodochody u Odoleny Vody nezaměstnaný letecký konstruktér Jiří Dvořák. Na tváři má navzdory vedru podivnou masku. Zhruba hodinu přešlapuje u keříků za rohem budovy. Pak se dočká. Pět minut před třetí vychází z budovy ke svému autu paní Michaela.

Na bývalou kolegyni z Aera Vodochody v Odolene Vodě vychrstnul pachatel 96% kyselinou sírovou. Žena útok přežilaZdroj: Deník/Jiří Nováček

Žena jen koutkem oka registruje, že u zdi administrativní budovy, tam, kde úředníci kouří, stojí chlap. Zvláštně zahalený, i když je horko. Divné. Možná zloděj, bleskne jí hlavou. Trochu se bojí. Registruje i dlouhý divný knír, asi nalepený, přemítá a radši rychle míří k autu. Neznámý k ní rychle vykročí. Když je tak na tři metry, s hrůzou ho poznává. Křičí: „Ty hajzle!“ On na ni: „Ty píčo!“ V tom Michaelu oslní záblesk. Pomyslí si, to je pistole, on mne zastřelí… Obrací se a běží zpátky do budovy, k recepci. To jí zřejmě zachraňuje život.

Dvořák v té chvíli totiž na ženu z termohrnku vylévá 96% kyselinu sírovou. Michaela cítí na zádech mokro, něco jako proud vody. Za pár vteřin to začíná strašně pálit, nejvíc na nohou, od půlky stehen dolů. Žena běží k recepci, kyselina již pálí na pravé ruce a na hlavě ve vlasech, trochu i na obličeji a krku.

Na recepci v Aeru mají naštěstí umyvadlo. Paní Michaela volá o pomoc. „Dvořák mne polil… asi nějakou kyselinou,“ křičí. Začíná se umývat, vyděšené kolegyně volají záchranku. Útočník mezitím sedá na kolo a od fabriky rychle mizí. Ztrácí se v hustém pátečním provozu.

Pár desítek osudných vteřin

Po zatčení Dvořák policistům řekl, že ženu úmyslně nezabil. Chtěl ji totiž zohyzdit a těšil se, že celý zbytek života se bude muset dívat v zrcadle na znetvořenou tvář. Michaela přitom měla obrovské štěstí v neštěstí. Lékaři i znalci shodně potvrdili, že kdyby kyselina zasáhla obličej a ona vdechla výpary, mohlo dojít k rozvratu vnitřního prostředí a žena by zemřela.

Po útoku kyselinou bojovala o život, přišla o zrak. I tak pomáhá ostatním

Soudce Kamil Kydalka k tomu později řekl: „Obžalovanému muselo být zcela jasné, že pokud polije tělo poškozené takovou silně žíravou kapalinou, může způsobit vážné následky na jejím zdraví a těle. V případě, že by 96% kyselina sírová byla vychrstnuta přímo do obličeje, mohla by ji vdechnout, případně polknout a v zažívacím traktu by se rozvinuly život ohrožující komplikace, dušení a rozvrat vnitřních orgánů,“ zmínil v rozsudku.

V nemocnici strávila Michaela 22 dní, podstoupila tři operace. Fyzické i psychické následky si ponese celý život. Vypovídat na policii přišla. K soudu, kde by se potkala tváří v tvář s Dvořákem, ale nedorazila. Naštěstí. Vrah chrlil na její adresu jednu sprostou nadávku za druhou.

Napište nám svůj příběh Nedostali jste jako pozůstalí nebo oběti trestného činu od státu či pachatele žádné či jen minimální odškodnění? V roce 2022, odkud jsou poslední známá data ministerstva spravedlnosti, se v ČR domohla odškodnění jen polovina obětí trestných činů nebo jejich pozůstalých. Za rok získalo odškodnění 175 lidí, naopak 169 poškozeným ministerstvo spravedlnosti satisfakci zamítlo. Obětem trestných činů stát za rok vyplatil dohromady 21,38 milionu korun. Úspěšný žadatel obdržel v průměru 122 tisíc korun. Patříte mezi ně? Napište nám na adresu pribehy.zla@denik.cz.

2. Smrtící past

Sobota 26. června 2021, 11.00

Praha 8, U Libeňského pivovaru 17, 5. patro, byt č. 18

V prosinci 2017 si Dvořák pronajímá byt v pátém patře činžáku U Libeňského pivovaru 17. Na podzim o dva roky později mu bytná, paní K., posílá dopis s tím, že by mu chtěla zvýšit nájemné o dva tisíce korun, tedy z dvanácti na čtrnáct. Na pražské poměry žádné drama. Dvořák ale v ten okamžik přestává nájemné platit. Do bytu nikoho nepouští, dokonce ani policii, na kterou se bytná obrací. Trvá na tom, že se nevystěhuje. O nuceném vyklizení bytu pak rozhoduje Městský soud v Praze až 19. května 2021.

V sobotu 26. června volají bytné policisté s tím, že Dvořáka hledají kvůli útoku kyselinou den předtím. A že potřebují byt, kde muž stále ještě oficiálně bydlí, otevřít. Může se tam totiž skrývat.

Klíče do zámku ale nepasují, hlídka volá zámečníka. Ten odemyká zámek a ještě stříhá řetízek, kterým je byt zajištěný. Pak policisté řemeslníka i bytnou posílají pryč.

Osm zbraní jako vrah z fakulty? V Česku mají takový arzenál desítky tisíc lidí

Okolo jedenácté hodiny podpraporčíci Roman Stančík a Jiří Nestával vstupují do bytu. Jdou taktickým způsobem, s připravenými zbraněmi, vykrývají prostor. Kolegové z kriminálky si berou na starost levou stranu bytu, tedy koupelnu a obývák či ložnici.

Podpraporčík Stančík s kolegou vykrývají pravou stranu, toaletu a zavřenou komoru mezi záchodem a kuchyní. Policista Nestával přiráží nohu ke dveřím komory, aby ji jistil. Pak otevírá. Kolega Stančík stihne zahlédnout na dveřích nějaké dráty či kabely a ozve se ohlušující výbuch. Muž stačí reflexivně otočit hlavu doprava. Tlaková vlna jej hází zpátky do kuchyně.

Dvořák totiž nainstaloval na vnitřní křídlo dveří komory nástražné střelné zařízení tak, aby z venkovní strany nebylo viditelné a aby se spustilo při otevření dveří. Zasahující policista nic neslyší, kolegové mu volají záchranku. Dalších osm dní pak stráví v pracovní neschopnosti, nejvíce potíží přitom dělají zalehnuté uši.

Podomácku sestrojená samostřílná brokovnice měla v činžáku v ulici U libeňského pivovaru v Praze zabít nebo aspoň doživotně zmrzačit bývalou bytnou Jiřího DvořákaZdroj: Deník/Jiří Nováček

Stejně jako v předcházejícím případě má policista štěstí v neštěstí. Od balistiků se později dozvídá, že se znovu narodil. Broky, jejichž účinky vrah technickou úpravou ještě zesílil, se zaryly jen pár centimetrů od jeho hlavy do protější stěny.

„Dvořák zařízení nastavil tak, aby směřovalo do oblasti hlavy, krku, případně do horní poloviny těla člověka o výšce 158 centimetrů, tolik totiž měřila bytná. Z použitého nástroje a místa, kam střelné zařízení směřovalo, je možné jednoznačně usuzovat na úmysl pachatele ženu usmrtit. Byl si totiž vědom, že žena do bytu, který musel vyklidit, určitě vejde,“ napsal do rozsudku soudce Kydalka.

Kdyby do bytu vstoupila místo policistů bytná a zařízení by ji zasáhlo, mohlo ji trefit do krku a poranit hrdelní žíly… nebo i do obličeje, kde by došlo k zasažení lícních cév, nervů či oka. „Bylo jen otázkou náhody, že k tomuto scénáři nedošlo a že policista ze zásahu odešel pouze s krátkodobým poškozením sluchu,“ zmínil soudce.

3. Poprava paní Lenky L.

Úterý 29. června 2021, 10.45

Praha 2, Bělehradská 214/86, Úřad práce pro Prahu 2 a 3, 4. patro, kancelář 4.4

Jen pár desítek hodin po útoku kyselinou na bývalou kolegyni a po pokusu zabít nastraženou pastí v bytě v Libni bytnou, Dvořák svoji šílenou trilogii završuje. Tím nejotřesnějším způsobem.

Na vrátnici úřadu práce v Bělehradské ulici na pražských Vinohradech přichází muž v černé kšiltovce, černé šusťákové bundě a s covidovou rouškou na tváři. Mluví slušně, spisovně a ptá se po paní L. Vrátný Jaroslav mu sděluje, že není úřední den a že nahoru mohou jen objednaní lidé.

Vrah tvrdí, že je ženin známý, přemlouvá vrátného, pak jej obejde, naskočí do výtahu a jede nahoru. V 10.45 klepe na dveře kanceláře. Nečeká na vyzvání a jde dál. „Co si přejete,“ ptá se paní L. a nasazuje si rychle tehdy povinný covidový respirátor. Snad dokonce svého vraha poznává. „To je pan Dvo..,“ říká. Muž má v ruce pistoli, expanzní devítku Bruni. Beze slova na ženu zamíří a z půldruhého metru okamžitě střílí. Ženu trefuje do břicha. Žádný výraz, kamenný obličej, prostě jen střelil.

Vyšetřování případu trvalo do března 2022. Jiří Dvořák byl po jeho dobu ve vazbě:

Vražda úřednice v Praze: vyšetřování skončilo, policie chce obžalovat střelce

Paní L. se opírá o skříňku. „Jitko, volej sanitku, střelil mne do břicha,“ stíhá ještě říci kolegyni. To jsou její poslední slova v životě. Pak padá na zem.

Šokovaná kolegyně okamžitě volá 112. Pak přibíhají další pracovnice, které zburcovala ohlušující rána. Začínají paní L. oživovat. Marně. Pak se o totéž pokoušejí policisté a za pár minut i lékaři. Zraněnou úřednici nakládají do sanitky a převážejí ji do nemocnice. Tam ve 12.07 umírá. Na světě po ní zůstávají dvě děti a manžel.

Úřad práce v Bělehradské ulici v Praze, kde Jiří Dvořák zastřelil ženuZdroj: Deník/Jiří Nováček

Minutu po vraždě Dvořák schází po schodišti. Potkává zaměstnankyni pracovního úřadu a úplně chladně, bez emocí procedí mezi zuby: zavolejte policii. Po pár vteřinách míjí i vrátného. Ten se diví, že návštěva byla tak krátká, Dvořák prohodí, že paní L. si šla koupit oběd a mizí na ulici, nastupuje do tramvaje a míří k Václavskému náměstí.

Převléká se a ukrývá ve Františkánské zahradě v centru Prahy. Čeká, až přestanou jezdit policejní auta. Večer chce ještě s podomácku sestrojenou brokovnicí vystřílet sraz spolužáků, kterého se má zúčastnit asi třicítka lidí. To už ale naštěstí nestihne. Čtyři a čtvrt hodiny po vraždě ženy ho v Palackého ulici policisté srážejí na zem a na jeho zápěstí konečně zacvakávají pouta.

Útěk a zatčení Úterý 29. června 2021 12.11 hod.

Kamery snímají Dvořáka při průchodu Podolskou ulicí směrem k Podolskému nábřeží. Má na sobě hnědé kraťasy, bílé tričko a bílé boty. Na hlavě má tmavou čepici, na zádech tmavý batoh. Na záběrech je patrné, že má ovázané levé lýtko. Na zastávce Podolská vodárna nastupuje do tramvaje č. 17 a odjíždí směrem na Výtoň. 12.26 hod.

Vystupuje z tramvaje u Obchodního domu Tesco a vchází dovnitř, pokračuje do Charvátovy ulice, směrem k průchodu do Národní. 12.30 hod.

Vstupuje do prodejny second handu Textile House v Charvátově ulici. Tady se v kabince převléká do světlé košile a světlých kraťasů, na hlavě má černou čepici s červeným kšiltem. Prodejna oblečení v Charvátově ulici v centru Prahy. Zde se Jiří Dvořák na útěku po vraždě v kabince převléklZdroj: Deník/Jiří Nováček 12.52 hod.

Odchází ze second handu směrem k Národní ulici. 12.57 hod.

Přichází do Františkánské zahrady, odkud odchází v 14.00 hodin směrem k Václavskému náměstí. 14.56 hod.

Při průchodu Palackého ulicí jej srážejí před trafikou na chodník policisté. Zatýkají jej. Od vraždy paní L. uplynuly 4 hodiny a 11 minut.

Náprava není možná

Policejní dokumenty k případu mají tisíce stran. Státní zástupkyně Taťána Prici opřela obžalobu Dvořáka o důkazy na 77 stranách obsáhlého, tisícistránkového spisu. Rozsudek je podobně dlouhý. Jediný, kdo při líčení nemluvil k věci, byl samotný vrah. Pokud už otevřel ústa, tak jen proto, aby chrlil nadávky na všechny a všechno kolem sebe.

Policejní dokumenty k případu mají tisíce stran. Obžaloba s důkazy jsou popsány na 77 stranáchZdroj: Deník/Jiří Nováček

Zkušený trestní soudce Kamil Kydalka musel sáhnout k nebývalému opatření – souzeného muže třikrát vykázal ze síně. Vrátit se mohl, až na chodbě za asistence justiční stráže vychladl.

„Jiří Dvořák vykazuje neobvyklou brutalitu, bezcitnost, bezohlednost, neúctu a pohrdání ve vztahu k lidskému životu. Dopustil se závažné trestné činnosti s extrémně vysokou společenskou škodlivostí. Jeho náprava není možná,“ konstatoval soudce. Nenávistí sžíraný penzista si potom vyslechl verdikt - doživotní trest vězení.

Vražda v Jevíčku: Žena dostala 20 ran boxerem, útočník se léčil na psychiatrii

Pro Dvořáka Kydalka nenašel jedinou polehčující okolnost. Podle psychologů i psychiatrů je jeho náprava vyloučená. „Chybí mu jakákoliv lítost. Takový člověk nepatří mezi civilizované lidi,“ pronesl soudce, který vynesl doživotní trest poprvé ve své pětatřicetileté kariéře, jen pár měsíců před odchodem do penze.

Ironie osudu: Vrah podal dovolání na MDŽ

Šedovlasý Pražan, jenž nenávidí ženy, si trest odpykává v Karviné. Z cely pro doživotně odsouzené teď píše dopisy svým libeňským sousedům. Žadoní v nich o věci, které by mu prý mohly pobyt za mřížemi vylepšit. Nikdo mu na ně neodpovídá, lidé z okolí zůstali opaření. Na divného souseda by nejraději navždy zapomněli. Hůl nad vrahem navíc zlomili i jeho příbuzní a kamarádi.

Jiří Dvořák u Vrchního soudu v Praze.Zdroj: Deník/Radek Cihla

On se ovšem nevzdává ani za mřížemi věznice se zvýšenou ostrahou. Podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Domnívá se totiž, že trest je příliš přísný. Ironií osudu jej odeslal 8. března, na Mezinárodní den žen. Ani tam ale nenašel zastání. „Nejvyšší soud v pátek 26. dubna dovolání odsouzeného odmítl,“ řekla reportérovi Deníku mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Dvořák tedy s největší pravděpodobností opravdu dožije za zdmi věznice.

Kroky justice 29. června 2021, odpoledne

Kriminalisté Jiřího Dvořáka berou po zatčení do cely předběžného zadržení, obviňují ho z vraždy a dalších trestných činů a navrhují jeho vzetí do vazby. 2. července 2021, odpoledne

Obvodní soud pro Prahu 2 vydává příkaz vzít Dvořáka do vazby. 15. března 2022, 11.19 hodin

Žalobkyně Městského státního zastupitelství Taťána Prici podává obžalobu. Muže viní z vraždy, dvojnásobného pokusu o vraždu, nedovoleného ozbrojování, pokusu o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. 27. června 2022, 9 hodin

U Městského soudu v Praze zahajuje soudce Kamil Kydalka hlavní líčení v případu. 5. září 2022, 11 hodin

Trestní senát Městského soudu v Praze vedený soudcem Kydalkou odsuzuje Dvořáka k doživotnímu trestu vězení. 5. prosince 2022, dopoledne

Vrchní soud v Praze zamítá odvolání Jiřího Dvořáka proti doživotnímu vězení. Rozhodl tak senát vedený soudcem Martinem Zelenkou. 8. března 2024, dopoledne

Jiří Dvořák podává prostřednictvím advokáta dovolání k Nejvyššímu soudu. Nesouhlasí s doživotním uvězněním. Paradoxně žadoní o shovívavost na Mezinárodní den žen.

Kořeny nenávisti

Co vlastně útokům na ženy předcházelo? Z čeho pramenila nenávist a ukřivděnost, které inteligentního a dříve i pracovně zdatného leteckého technika dovedly až k systematickému, promyšlenému a chladnokrevnému vraždění? I na to se v novém seriálu Příběhy zla Jiřího Nováčka pokusíme odpovědět.

Cizinec chtěl zapálit autobusy v Praze. Za teroristický útok mu hrozí doživotí

Dvořákovo řádění sice trvalo jen pět dní. Kořeny trojice brutálních útoků však sahají do dávné minulosti. Spouštěčem, který zapálil dlouhý doutnák nenávisti, se patrně stala jedna špatně vyúčtovaná služební cesta na pachatelově pracovišti v Aeru Vodochody v roce 2013.

V tom okamžiku začal dlouholetý řetězec událostí, plný hořkosti a plánování pomsty. Na jeho konci jsou zmařené životy a poničené rodiny.

Sám Dvořák se k motivu vražedného běsnění nechtěně přiznal. „Kdyby nebylo štětky K., L. by žila,“ hulákal jako smyslů zbavený, když jej po jednom z jeho výbuchů sprostých nadávek vyváděla justiční stráž ze soudní síně.

Zdroj: Deník/Jakub Vítek

Více si přečtete v dalších dílech první série nového projektu Deníku.