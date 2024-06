Jak se z člověka stane vraždící monstrum? V druhém díle nového unikátního seriálu Deníku Příběhy zla Jiřího Nováčka pokračujeme v rozplétání případu dnes sedmdesátiletého Jiřího Dvořáka. Muže, který se v roce 2021 pokusil o vraždu dvou žen a poté zastřelil pracovnici úřadu práce v Praze. Tentokrát se podrobněji podíváme na to, co běsnění předcházelo a kdo byly vlastně jeho oběti.

Co předcházelo běsnění Jiřího Dvořáka a kdo byly jeho oběti? Pusťte si tematickou audionahrávku, kterou namluvil herec a moderátor Vladimír Salčák. | Audio: Deník/Jakub Vítek

Rodina, blízcí, psychiatři i psychologové se shodují, že vyjít s Jiřím Dvořákem po jeho návratu z emigrace v Americe v roce 2000 nebylo lehké.

Lékaři u něj diagnostikovali smíšenou poruchu osobnosti. Jako paranoidní narcis si, víc než bylo normální, sexualizoval ženy – a zároveň je nenáviděl.

Jeho duševní rozpoložení vyústilo do války proti celému světu. Za své činy byl ale podle lékařů plně zodpovědný.

Jak přesně vypadalo pět dní, do kterých Jiří Dvořák vměstnal své ohavné činy, a co pak obžalovaný z vraždy a dvou pokusů o vraždu předváděl u soudu, si přečtěte v úvodním díle první série nového seriálu ZDE.

Žena, kterou Dvořák později v soudní síni neurvale nazýval štětkou, byla naprosto nevinná Michaela K. (53). Pracovala v Aeru Vodochody v Odoleně Vodě jako úřednice na ředitelství. Pozdější vrah byl ve firmě zaměstnaný jako letecký konstruktér.

Před jedenácti lety poslala Michaela muži firemní e-mail s upozorněním, že peníze ze služební zahraniční cesty má vracet do pokladny. Obyčejný pracovní mail, jakých kolují po firmách v celém světě miliony.

Sousedé nevzpomínají na Jiřího Dvořáka v dobrém. Ten jim z vězení píše dopisy:

Nechceme ho už nikdy vidět, říkají sousedé o vrahu Dvořákovi. On sám jen nadává

Háček byl v tom, že tehdy šedesátiletý Dvořák byl do o šestnáct let mladší, vdané ženy beznadějně zamilovaný. „Byl jí doslova posedlý,“ svěřila se později svědkyně Renata, která v práci seděla kousek od Dvořáka.

„Ze začátku býval vtipný. Snažil se s každým bavit, ze zahraničních cest vozil ženám krémy. Vždy si hrál na takového seladona. Nosil brýle, blýskavé džíny, snažil se chodit supermoderně oblečený,“ vzpomínala svědkyně.

Každý jeho hovor se ale po čase stočil na ženské a každá řeč nakonec skončila u Michaely. „Začal mi vykládat, že šel jednou na oběd a jejich oči se střetly. Prý poznal, že Michaela na něj vysílá signál chtíče, že tam bylo mrknutí, zážeh,“ vyprávěla svědkyně. „Viděla jsem, že je to už přes čáru a řekla mu tehdy, že je regulérní blázen,“ vzpomínala žena na události, které stály na počátku tragédie.

Nevinných pár slov v jídelně

Samotná Michaela přitom Jiřího Dvořáka osobně neznala. Jen se potkali v závodní jídelně podniku, kde se pozdravili a prohodili pár slov. „Z mé strany šlo o zdvořilostní společenskou konverzaci a slušnost ke staršímu muži. Určitě v tom nebylo nic víc. Ani bych k tomu neměla žádný důvod,“ říkala později žena vyšetřovatelům.

Úvodní díl nového unikátního seriálu rozebírá kauzu jednoho z posledních českých doživotně odsouzených vrahů:

Příběh vraha z úřadu práce: Jiří Dvořák nenáviděl ženy, poprav měl v plánu víc

Dvořák jí nicméně posílal osobní maily. Po druhém z nich ho žena požádala, aby jí už nepsal. Vzápětí jí však přistál v počítači další e-mail. A nešlo už o vyznání lásky. „Byly v něm sprosté nadávky a vyhrožování. Něco v tom smyslu, že tento příběh by mohl skončit jako řecká tragédie,“ líčila žena u soudu.

Zhrzený nápadník byl Michaelou skutečné posedlý. Jasný důkaz, že se na její napadení chystal léta, objevili policisté později v jeho notebooku. V dokumentu z dubna 2020 se o své někdejší „lásce“ vyjadřoval takto: „Ta kráva má u mě votevřenej účet už vod října 2014. Už brzo jí ho sečtu, a to osobně a vlastnoručně. Dělá to několik set tisíc. Nebude to platit v penězích. Cena, kterou zaplatí, se přiblíží ceně nejvyšší.“

Neopětované nadbíhání leteckého konstruktéra rozběsnilo. A ještě dlouho před tím, než vznikl výše citovaný zápis v jeho notebooku, psal ženě další výhružné emaily a dopisy. Těmi pak zavalil i manažery Aera a jiné zaměstnance.

Proti všem

Na začátku roku 2015 pak Dvořák přitvrdil. Začal vydírat ředitele bezpečnosti Aera Vodochody. Jeho chování vyústilo v to, že technicky zdatnému konstruktérovi podnik neprodloužil pracovní smlouvu.

Ztráta práce zároveň odstartovala sérii trestních oznámení, které víc a víc zhrzený Dvořák začal podávat na všechny strany kolem sebe. Ve zmíněném roce 2015 podal první trestní oznámení na kolegy, a to včetně Michaely. Během šesti let následovalo dalších pět trestních oznámení - na vedení bývalé firmy a na kolegy, kteří prý proti němu křivě vypovídali.

Na bývalou kolegyni z Aera Vodochody v Odolene Vodě vychrstnul pachatel 96% kyselinou sírovou. Žena útok přežilaZdroj: Deník/Jiří Nováček

Kromě toho požadoval trest od soudu i pro svoji bytnou Renátu K., která jej kvůli neplacení nájemného nechala soudně vystěhovat z bytu U Libeňského pivovaru a kterou se – jak se později ukázalo – chystal také zabít. Nastraženou samostřílnou brokovnicí.

Napište nám svůj příběh Nedostali jste jako pozůstalí nebo oběti trestného činu od státu či pachatele žádné či jen minimální odškodnění? V roce 2022, odkud jsou poslední známá data ministerstva spravedlnosti, se v ČR domohla odškodnění jen polovina obětí trestných činů nebo jejich pozůstalých. Za rok získalo odškodnění 175 lidí, naopak 169 poškozeným ministerstvo spravedlnosti satisfakci zamítlo. Obětem trestných činů stát za rok vyplatil dohromady 21,38 milionu korun. Úspěšný žadatel obdržel v průměru 122 tisíc korun. Patříte mezi ně? Napište nám na adresu pribehy.zla@denik.cz.

Volný pád

Dvořákovy vyhrůžky bývalým nadřízeným a kolegům z Aera Vodochody vyústily po dvou letech až do zásahu justice. Okresní soud Praha-východ ho v březnu 2017 za vydírání a pomluvy odsoudil k desetiměsíčnímu trestu vězení podmíněně odloženému o dva roky.

Na bývalou kolegyni Jiří Dvořák vychrstl kyselinu, žena přežila. Stejně jako Martina z Plzně, kterou v roce 2013 poleptal její expřítel:

Po útoku kyselinou bojovala o život, přišla o zrak. I tak pomáhá ostatním

Pozdější vrah byl však urputný a nemínil se vzdát. V únoru 2020 mu soud prodloužil zkušební dobu o rok navíc. A 28. června 2021 rozhodl, že si Dvořák zmíněných deset měsíců odsedí natvrdo.

On už přitom předtím stihl poleptat kyselinou objekt své nenaplněné touhy, paní Michaelu, a zavinit málem smrt policisty, na nějž vystřelila past s brokovnicí připravená pro bytnou.

Vystěhuješ mě? Zemřeš

Renáta K. pronajala Dvořákovi svůj družstevní byt v činžovním domě v pražské Libni přes realitní kancelář v prosinci 2017. Muže neznala. Smlouva byla na rok a později se o rok prodloužila.

Původní nájem byl 10 200 korun, k tomu necelé dvě tisícovky záloh na služby. V říjnu 2019 zaslala bytná Dvořákovi dopis, že by chtěla zvýšit nájemné o 2 tisíce korun. V té chvíli přestal platit nájem a odmítal se o čemkoliv bavit. „Řekl mi, ať se ani nesnažím do bytu dostat, nikoho dovnitř nepustí a nikam se nevystěhuje,“ vyprávěla vyšetřovatelům paní Renáta.

Nájemníka musel pak po řadě peripetií a sérii mailových vyhrůžek vystěhovat až soud. Před svým odchodem ale stačil Dvořák byt zcela zdemolovat, rozmlátit zařízení a na stěny vyrýt hákové kříže.

Podomácku sestrojená samostřílná brokovnice měla v činžáku v ulici U libeňského pivovaru v Praze zabít nebo aspoň doživotně zmrzačit bývalou bytnou Jiřího DvořákaZdroj: Deník/Jiří Nováček

V osudný den útoku samostřílem přišla za bytnou policie, aby byt nechala otevřít, protože Dvořák se v něm mohl po útoku kyselinou na kolegyni Michaelu skrývat.

Místo ženy, kterou policisté poslali před otevřením bytu domů, vystřelila nastražená brokovnice právě na strážce zákona.

Nebýt jejich zákroku, byla by paní Renáta zřejmě po smrti – Dvořák totiž nastražil zbraň tak, aby zabila člověka její výšky. „Věděl přitom, že žena bude muset do bytu po jeho vystěhování vejít, aby jej převzala,“ uvedl soudce Kamil Kydalka. A útok samostřílem kvalifikoval jako pokus o vraždu kombinovaný s nedovoleným ozbrojováním.

Nepřiznáš mi dávky? Zemřeš

Dvořákovo běsnění nakonec odnesla smrtí Lenka L.. Nevinná zaměstnankyně pracovního úřadu v centru Prahy. Zůstaly po ní dvě děti a manžel. Pouhý týden před útokem se paní Lenka s rodinou přestěhovali do vysněného domečku, který si sami postavili.

V očích šílence Dvořáka se úřednice provinila tím, že mu v souladu se zákonem pozastavila výplaty dávek v nezaměstnanosti. Jak se později ukázalo, neměl uzavřeno své podnikání a na dávky v té době neměl podle tehdejších předpisů nárok.

„Lenka byla spravedlivá. Všem se snažila vyjít vstříc, bývala srdečná. Dělala vše pro rodinu,“ říkala soudu kolegyně Renáta R., která se zastřelenou ženou pracovala dvě desetiletí.

Soud předloni Jiřího Dvořáka poslal do vězení na doživotí. Soudce jeho činy šokovaly:

Střelec z úřadu práce dostal doživotí. Soudce: Něco tak otřesného jsem nezažil

Dvořák prý přišel na pracovní úřad někdy v roce 2015. „Šel si jen cíleně pro dávky podpory, nechtěl zprostředkovat práci. Měl svou pravdu. Vše, co bylo proti jeho přesvědčení, bylo proti němu,“ vybavuje si paní Renáta pozdějšího vraha.

Lenku, která mu v souladu s předpisy nepřiznala podporu, začal šikanovat. Psal jí dopisy, že bude vše řešit soudní cestou a jestli nebudou splněny jeho požadavky, bude jednat drasticky. „Doslova napsal, že Lenka bude mrtvá a on bude ve vězení,“ vybavuje si Renáta jeden z dopisů, který jí vyděšená kolegyně v roce 2015 ukázala.

Úřednice podala po dvou letech na muže za vyhrožování v dopisech trestní oznámení. Policie jej vyhodnotila jako přestupek a Dvořák dostal pokutu 3 tisíce korun. „Lenka se bála, ale snažila se na to nemyslet,“ tvrdí kolegyně Renáta. Ve snu ji nenapadlo, že by muž vyhrůžky uskutečnil. „Myslela si, že ji stát ochrání,“ polkla nasucho její kamarádka.

Zdroj: Deník/Jakub Vítek