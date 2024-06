To nejhorší na konec. Případ brutálního vraha z úřadu práce Jiřího Dvořáka otřásl i v té době už zkušeným a otrlým soudcem Kamilem Kydalkou. Jen pár měsíců před odchodem do důchodu musel rozhodnout o prvním doživotním trestu ve své kariéře. Co k tomu vedlo, popsal Deníku ve čtvrtém dílu seriálu Příběhy zla Jiřího Nováčka.

Bývalý soudce Kamil Kydalka pro Deník zavzpomínal na případ Jiřího Dvořáka. | Video: Deník/Jiří Nováček

Pro čtvrtý díl první série Příběhů zla, věnované případu Jiřího Dvořáka, který se v roce 2021 pokusil o vraždu dvou žen a poté zastřelil pracovnici úřadu práce v Praze, Deník oslovil jednoho z nejzkušenějších trestních soudců a zároveň muže, jenž nad Dvořákem vynesl verdikt.

„Asi to byl opravdu technicky nadaný člověk. Ale ta jeho lidská stránka je hrozná,“ říká v exkluzivním rozhovoru o vrahovi Kamil Kydalka.

Jak přesně vypadalo pět dní, do kterých Jiří Dvořák vměstnal své ohavné činy, a co pak obžalovaný z vraždy a dvou pokusů o vraždu předváděl u soudu, si přečtěte v prvním díle první série nového seriálu ZDE. Součástí je i dramatizovaný podcast. Co vlastně běsnění předcházelo, proč se nadaný letecký technik rozhodl mstít třem nevinným ženám? A co s ním vlastně ony měly společného? Příběh dlouhá léta vzrůstající nenávisti jsme přinesli ve druhém díle první série Příběhů zla ZDE. Jak na Dvořáka vzpomínají jeho bratr a nejlepší kamarád a proč si myslí, že zahořkl a začal nenávidět celý svět, si přečtěte ZDE.

Váš první doživotní trest vězení jste vynesl až po 35 letech praxe, jen pár měsíců před odchodem do penze. Na jaké momenty z případu Jiřího Dvořáka si budete navždy pamatovat?

Na můj vkus se choval neurvale, až hrubě k svým obětem. I po činu o nich mluvil neuvěřitelně vulgárně.

Při vynášení rozsudku jste mimo jiné řekl: „Ta pohnutka je něco tak příšerného a zavrženíhodného, že se s tím nejsem schopen srovnat.“ Už se vám to po dvou letech podařilo?

Člověk se s tím dříve nebo později, samozřejmě, srovnat musí. Otázkou je, do jaké míry se lze srovnat obecně s pohnutkou, kdy pachatel zastřelil paní na úřadu práce jenom proto, že kdysi dávno, před lety, rozhodla o jeho oprávnění nebo neoprávnění pobírat podporu v nezaměstnanosti. A bral to v podstatě jako svoji pomstu. To je, ať se na mne nikdo nezlobí, naprosto brutální.

Jak se z Jiřího Dvořáka stalo monstrum? Nepřiznané dávky či pozdrav v jídelně

Opravdu váš senát nenašel jedinou polehčující okolnost, nebo někdo z vás tří třeba jen krátce váhal?

Polehčující okolnosti u něj žádné nebyly. Nenašli jsme je. Nemohu ovšem ani naznačovat, jak jednotliví členové senátu rozhodovali. To je tajné a o tom se mluvit nesmí.

Vykazoval jste často souzené z jednací síně?

Občas se to stane. Ovšem tolikrát, co jsme museli vykazovat z jednací síně pana obžalovaného, dnes tedy již odsouzeného, to si nepamatuju. Třeba jen za poslední den, před závěrečnými řečmi obžaloby a obhajoby a před vyhlašováním rozsudku, jsme ho vykazovali třikrát. To je naprosto neobvyklé. Většinou stačí obžalovaného vykázat jednou. Pak už se chová slušně.

Kamil Kydalka.Zdroj: Deník/Jiří Nováček

Šokovala vás bezcitnost pachatele. Takoví ovšem vrazi často bývají. Co vás na Jiřím Dvořákovi zarazilo víc než u ostatních?

Vulgarita, s jakou se u hlavního líčení vyjadřoval vůči svým obětem. Byly to sprosté a brutální výrazy. Na adresu zastřelené paní i na paní, kterou polil kyselinou. I vůči paní domácí, která mu dala výpověď z bytu, potvrzenou soudně. A on ten byt zničil, zdemoloval, pomaloval stěny hákovými kříži a dal tam nástražné zařízení. Znalci zjistili, že bylo jednoznačně schopno zabíjet. On byl totiž manuálně zručný technik. Své schopnosti ale použil otřesným způsobem. Připadal si, jakoby on byl tím jediným spravedlivým na světě. Že má právo rozhodovat o bytí a nebytí lidí. Znalec psycholog také konstatoval, že se Dvořák cítí být povolán rozhodovat o tom, co je či není spravedlivé. Připadal si zřejmě jako pánbůh.

Příběh vraha z úřadu práce: Jiří Dvořák nenáviděl ženy, poprav měl v plánu víc

Dá se vůbec takovému člověku nějak čelit - bylo možné jej zastavit?

Těžko říci. On někdy v roce 1980 odjel s partou kluků do západní Evropy. Protože měl leteckou průmyslovku, dostal se z Německa do Kanady a Spojených států, pak až do Boeingu. Musel být dobrý technik. To nikdy nezjistíte, co se stalo. On se pak vrátil za dvacet let zpátky do Prahy. Nějakým způsobem se změnil, celý jeho charakter. Proč se tak stalo, nevím. Těžko tomu čelit. Těžko odhadovat, jaký byl jeho vývoj. Myslím, že byl manuálně zručný, že mu to technicky myslelo, když byl schopný sestrojit to samostřílné zařízení. Zjistili jsme, že měl i nějaké vynálezy nebo zlepšováky. Asi to byl opravdu technicky nadaný člověk. Ale ta jeho lidská stránka je hrozná.

Z čeho vlastně Dvořák žil?

On měl nějakou podporu v nezaměstnanosti, pokud si pamatuju. Ta mu byla vyplácena snad nějak později, proto i zaútočil na paní z úřadu práce a zastřelil ji.

Napište nám svůj příběh Nedostali jste jako pozůstalí nebo oběti trestného činu od státu či pachatele žádné či jen minimální odškodnění? V roce 2022, odkud jsou poslední známá data ministerstva spravedlnosti, se v ČR domohla odškodnění jen polovina obětí trestných činů nebo jejich pozůstalých. Za rok získalo odškodnění 175 lidí, naopak 169 poškozeným ministerstvo spravedlnosti satisfakci zamítlo. Obětem trestných činů stát za rok vyplatil dohromady 21,38 milionu korun. Úspěšný žadatel obdržel v průměru 122 tisíc korun. Patříte mezi ně? Napište nám na adresu pribehy.zla@denik.cz.

Součástí trestu je přiznání více než čtyřmilionového odškodnění pro pozůstalé. Myslíte, že sedmdesátiletý Dvořák, který údajně ve vazbě ani ve věznici nerespektuje nic a nikoho – a jako doživotní vězeň nepracuje – pošle nešťastným lidem nějakou korunu? Měl vůbec nějaký majetek, který se dal obstavit a prodat?

Jak se chová ve věznici, nevím. Bylo zajištěno jen jeho auto, tuším Hyundai Santa Fe, tedy nějaká starší čtyřkolka, jestli se nepletu. Prodalo se, tuším, za 108 tisíc a peníze šly na náhradu škody jedné z poškozených. Upřímně řečeno: Ano, miliony byly přiznány. Ale nevím, do jaké míry je snaha nebo vůbec možnost z něj peníze dostat. Nechci být špatným prorokem… Pozůstalí po zastřelené paní asi dostanou hodně, hodně málo.

Můžeme se jako společnost z takto mezního případu nějak poučit?

Popravdě, nevím. Každý příběh přináší obvykle nějaké poučení, většina se dá zevšeobecnit. Tady ale těžko říct. Jedině se snad poučit v tom směru, že nelze podceňovat chování a jednání některých lidí, když už jsou tam vidět nebo cítit znepokojivé náznaky nátlaku na jiné. Lidé nebo orgány, které to mají na starost, by se jim měli věnovat asi víc. Někdy mám pocit, že se čeká, až se něco stane.

V Kanadě vyvíjel Boeingy, v ČR vraždil. Jak na Dvořáka vzpomíná rodina a přátelé

Byť absolutní trest u nás již neexistuje, bylo by pro podobné pachatele na místě uvažovat o trestu smrti?

Bohužel, nebo možná bohudík se k trestům smrti v Evropě už neschyluje. I když některé státy je mají v trestním zákonodárství dodneška. Už je ale desítky, ba stovky let nevykonávají. Jestli to někoho odradí… Vždycky se říkávalo, že absolutní trest má pachatele odradit od možné vraždy. Ale jak víme i z minulosti, ne vždy se to povedlo. Já osobně jsem nebyl příliš zastáncem zrušení absolutního trestu.

Jaký je tedy váš osobní názor na trest smrti?

Myslím, že možnost záměny jedné osoby za druhou je v současné době, kdy už pokročily všechny vyšetřovací a forenzní metody, minimální. Nota bene některé země ve Spojených státech mají zajímavé systémy. Tam je pachatel dlouhodobě v takzvané cele smrti, někdy i desítky let. Za tu dobu může technologie pokročit tak daleko a forenzní vyšetřování dosáhnout takové kvality, že zjistí, jak něco skutečně bylo či nebylo i po letech. Nicméně. Trest smrti byl zrušen, tak to je a tak to i berme. To jsou moje vlastní úvahy. Řada lidí, kteří u nás sedí doživotí, by si podle mého názoru absolutní trest zasloužila. Tím ale, i přes všechnu hrůzu, kterou spáchal, nemyslím zrovna Jiřího Dvořáka.

Zdroj: Deník/Jiří Nováček