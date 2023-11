Řada základních škol, nejen z Kutné Hory ale i z okolních obcí, varuje rodiče svých žáků před skupinou na WhatsAppu, která vyzývá děti, aby do ní přidaly co nejvíce svých kamarádů. Členové pak mají přístup k pornografickým snímkům nebo brutálním videím, které zachycují vraždy a sebevraždy. Školákům je navíc vyhrožováno, že skupinu nesmějí opustit, jinak se jim něco stane. Případem už se zabývá policie.

Skupina s názvem „Přidej co nejvíc lidí“ se takto nejmenuje bezdůvodně. Svoje členy vyzývá k tomu, aby přidávali co nejvíce kamarádů a známých a pokořili tak pomyslný rekord. Jenže za zdánlivě nevinnou hrou se ve skutečnosti skrývá vulgární komunikace, pornografie a brutální videa.

Na skupinu upozornily většinou samy děti

Na skupinu přitom upozornily ve většině případů samy děti. Některé to řekly doma rodičům jiné učitelům ve škole. „Nám přišlo oznámení ze strany rodiče, který, stejně jako my, kontaktoval policii. Kolika dětí se to týká netuším, ale je to choulostivá věc,“ připustila ředitelka Základní školy Žižkov v Kutné Hoře Alena Kotrbová.

Škola obratem varovala rodiče, aby dětem zkontrolovali na mobilním telefonu v jakých skupinách na WhatsAppu se pohybují.

Stejné upozornění mířilo v těchto dnech i k rodičům dětí, které navštěvují Základní školu T. G. Masaryka v Kutné Hoře. Několik zdejších žáků podezřelou skupinu nahlásilo třídnímu učiteli. Bylo jim divné, že se objevují tam, kam se sami nepřihlásili.

Školní preventistka, která celou záležitost začala řešit, udělala během průzkumu mezi školáky i několik screenů komunikace ve skupině. „To co jsem viděla byly například pornografické obrázky nebo výhrůžky ve smyslu toho, že kdo opustí skupinu nebo zablokuje číslo bude ohrožen na životě,“ popsala ředitelka školy Zdenka Mačinová s tím, že policii už škola informovala.

Máme důkazy, věc jsme hned nahlásili

To na Základní škole v Církvici se o podezřelé skupině naopak jako první dozvěděl přímo učitelský sbor, protože se mezi členy ocitla jedna z učitelek. Ta si okamžitě stáhla její obsah jako důkaz. Další dvě kantorky pak zjistily, že někdo přidal do skupiny jejich vlastní děti. „Ze strany rodičů nebo dětí k nám žádné upozornění nepřišlo, ale máme důkazy přímo my jako učitelé. Věc jsme ihned nahlásili policii,“ vysvětlila ředitelka Ludmila Hrušková s tím, že škola už na sociální síti a webu preventivně vyzvala rodiče k opatrnosti.

Některé děti se ale už přesvědčily, že pouze vystoupit z této skupiny nestačí. Zkušenosti těch ze Základní školy ve Zbraslavicích jsou toho důkazem. „Naši žáci nám říkali, že museli opakovaně vystoupit, protože je někdo znovu a znovu přidával. Je evidentní, že členové mohou přidávat koho chtějí a kolikrát chtějí,“ potvrdila ředitelka Milena Kyzourová. Proto v hromadné korespondenci rodičům doporučila číslo jednoduše zablokovat, pokud na skupinu v mobilu dítěte narazí.

Případem se zabývá policie

Policie už se případem zabývá a momentálně shromažďuje veškeré informace, jak Deníku potvrdil policejní mluvčí pro Středočeský kraj Pavel Truxa. Nevyloučil, že si ho převezme služba kriminální policie. „Tady je důležitá zejména osvěta u dětí, ale i apel na rodiče, což se děje a to je rozhodně správná cesta,“ dodal Pavel Truxa.