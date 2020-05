Před lety uvedl Slezák podle obžaloby v žádosti o evropskou dotaci nepravdivé údaje, díky kterým dotaci získal. „Měl přitom jako podnikatel nedoplatky na pojištění a nepravdivě prohlásil, že má na projekt dostatek vlastních finančních prostředků,“ uvedla v únoru žalobkyně Vladimíra Novotná.

Kromě toho podle ní poškodil věřitele a dodavatele technologie Jiřího Lhotu. „Po dokončení stavby mi chybělo zhruba dva a půl milionu korun, které jsem nedostal zaplacené,“ vypověděl včera u soudu Lhota jako svědek.

Až deset let vězení

Slezák řekl, že s nápadem na bobovou dráhu za ním přišli dva muži. Těm přislíbil získat dotaci. Jedním z nich byl i pozdější investor Michal Hycl, který se částečně staral o fakturování stavebních prací. "Je to jedenáct let, dlouhá doba. Na některé podrobnosti se nepamatuji," svědčil včera soudu. Kvůli bobové dráze se dostal do insolvence.

Slezák kvůli kauze také přišel o veškerý majetek. Pokud obžalované soud shledá vinnými, hrozí jim až deset let vězení. Líčení bude pokračovat na konci června.