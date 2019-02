„Levko mě oslovil, protože se někde dozvěděl, že mi může věřit,“ sdělil Mareš, kterého zná veřejnost jako spoluscenáristu známého televizního seriálu Případy 1. oddělení. Kriminalista se podle jeho slov s vězněm sešel, další vyšetřování ale předal liberecké policii. „Fungoval jsem v případu jen jako pošťák,“ vysvětlil Mareš, který také připustil, že na základě Levkových instrukcí převzal od nějakého muže flešku s nahrávkou, na níž Barták hovoří o vraždách.

Na podrobnosti si však policista nevzpomínal, odkazoval nejen na to, že od té doby uběhlo už několik let, ale případ pro něj nebyl podle jeho slov důležitý. Obhájce také upozornil na některé nesrovnalosti v jeho výpovědi i ve spise. Zatímco podle policejních záznamů byl Mareš za Levkem ve vězení třikrát, podle údajů věznice to bylo dvakrát. „Mluvil jsem s ním jen jednou, podruhé jsem tam jen přivedl kolegy z Liberce,“ dodal Mareš s tím, že se ale může plést.

Podle obžaloby plánoval Barták vraždy tří lidí a vydírání dalších tří osob z vězení v roce 2013. Jednou z obětí měl být i generál Andor Šandór, který měl být zavražděn v tlačenici v metru. Další poškození měli být mučeni. Pak chtěl podle spisu za peníze z vydírání uprchnout helikoptérou do Běloruska. Obžalovaný od počátku svou vinu popírá a kauzu označuje za komplot proti němu. „Levko mě chtěl vydírat, a když viděl, že to nepůjde, dal to policii,“ vyjádřil se už dříve.

Poprvé krajský soud uzavřel Bartákovu kauzu v červnu 2016, kdy mu k dosavadnímu dvanáctiletému trestu za sexuální obtěžování asistentek vyměřil dalších patnáct let. Barták však uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu. V rámci spletité kauzy přikročil soudní senát i k méně běžným postupům, jako byla při minulém jednání přímá konfrontace dvou svědkyň, která měla vyřešit, jak se do věznice dostaly hodinky, na něž byl pořízen záznam Bartákova hovoru.

Líčení bylo odročeno na 24. dubna, kdy by měl zaznít posudek ohledně Bartákova duševního stavu.