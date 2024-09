Smrt manželky a dítěte, následně soud a neúprosný verdikt. Třetí série unikátního projektu Příběhy zla Jiřího Nováčka podrobně zkoumá případ Petra Kramného. Muže, který si má za vraždu svých nejbližších odsedět osmadvacet let za mřížemi.

V roce 2013 zabil podle soudu šestatřicetiletou manželku Moniku a osmiletou dceru Kláru v hotelovém pokoji v Egyptě elektrickým proudem. Dnes šestačtyřicetiletý Petr Kramný svou vinu ale dodnes odmítá. I ve vězení, v němž má dle verdiktu z roku 2016 strávit 28 let, se stále snaží o prokázání své údajné neviny a tvrdí, že žena i dívka zemřely po otravě jídlem. Soudy mu loni jeho žádost o obnovení řízení zamítly.

Případ i dnes, po jedenácti letech od události, stále vyvolává emoce, podněcuje diskuse a částečně štěpí českou společnost. Řada lidí je přesvědčena o Kramného vině, jiní naopak tvrdí, že na Mírově sedí za něco, co nespáchal.

Spis obsahuje 7737 listů

Psycholog Jiří Brančík, který není v případu nijak osobně ani profesně zainteresovaný, považuje takové reakce veřejnosti za naprosto normální. „Principiálně jde o přirozenou, lidskou vlastnost. Podobné případy polarizují společnost, každý má na ně svůj názor. Drtivá většina lidí ovšem nemá přístup k oficiálním zdrojům a veškerým podrobnostem,“ upozornil primář z brněnské vojenské nemocnice.

„Každý si tak vybuduje svoji laickou teorii, každý si k tomu řekne svůj názor, třeba podle vlastního naturelu. Často pak své tvrzení hodí na sociální sítě a pak případ rezonuje a diskutuje se o něm. Těžko se ale dobrat pravdy, pokud nemáte pohromadě veškeré relevantní informace,“ zdůraznil psycholog.

A probrat se těmi informacemi by člověku mohlo zabrat léta. Trestní spis k případu se totiž skládá z 26 svazků a obsahuje 7737 listů.

Moniku si Petr Kramný vzal v létě 2007, šest let před osudnou dovolenou v Egyptě. Podle mnoha přátel vypadali skoro jako ideální pár s vyhlídkami na hezkou společnou budoucnost. Dceři Kláře byly v době sňatku dva roky.

Vše se změnilo uprostřed léta roku 2013.

O případu Petra Kramného letos vznikla pětidílná dokumentární série:

Jak šel čas v případu

30. července 2013, po půlnoci

V egyptském letovisku Hurghada v hotelu Titanic Palace v pokoji 6343 umírají dvě české turistky, šestatřicetiletá Monika Kramná a její osmiletá dcera Klára.

30. července 2013, 3.00-3.45

Manžel, respektive otec, tehdy pětatřicetiletý Petr Kramný, se probouzí, není mu dobře. Později policistům říká, že dcera ležela na boku, ruku měla pod tváří. Zjistil, že je její tělo studené. Otočil ji na záda a zkoušel probudit a oživovat. Manželka Monika ležela na pravém boku. Když nijak nereagovala, otočil ji na záda a pokoušel se probudit a oživovat i ji. Marně. Později Petr Kramný telefonuje své matce, nejprve v 3.36 a pak ještě v 3.44.

30. července 2013, 3.45

Petr Kramný přivádí do pokoje polskou učitelku, turistku ze sousedního apartmánu 6340. Žena vidí dvě bezvládná těla na postelích a volá zaměstnance hotelu. Kramný později říká, že celá rodina trpěla žaludečními potížemi. Naposledy prý jedli v sobotu 28. července kolem 18. hodiny v restauraci ve městě, manželka prý salát a dcera špagety. Během neděle jim bylo všem špatně a nic nejedli, jen pili vodu, zvraceli a měli průjem.

30. července 2013, 3.47

V 3.47 a 3.49 telefonuje Kramný na asistenční linku Allianz pojišťovny.

30. července 2013, kolem 4.00

Hotelový lékař Mahmoud Ahmad Muhamad ohledává těla. Konstatuje, že smrt nastala před třemi hodinami, ale není schopen na místě určit příčinu úmrtí. Datum smrti úředně stanovuje na 30. července 2013.

30. července 2013, ráno

Hotelový lékař nechává Petru Kramnému v nemocnici vypláchnout žaludek kvůli podezření na otravu jídlem.

30. července 2013, dopoledne

Do hotelového pokoje přijíždí doktor Mustafa Ibrahim Abdul Al Halim, místní zdravotní inspektor. Do protokolu později napíše: „Mrtvá, z vůle boží, Monika Kramná: Nenašel jsem žádné stopy po škrcení v oblasti krku, žádné stopy pořezání ani bodnutí na těle, žádné stopy násilí po celém těle, žádné zlomeniny končetin. Rty, jazyk a končetiny jsou namodralé. Důvod smrti nemohu určit. Mrtvá, z vůle boží, Klára Kramná: Nenalezl jsem žádné zlomeniny pohybového ústrojí, žádné stopy po řezání ani bodnutí na těle, žádné stopy po škrcení v oblasti krku. Rty, jazyk a končetiny jsou namodralé. Tělo je ohnuté do předklonu, lokty spočívají na kolenou. Na levém koleně je modřina. Důvod smrti nemohu určit.“ Těla přebírá státní zastupitelství.

30. července 2013, během dopoledne

Egyptské státní zastupitelství prohlíží pokoj a nechává ohledat mrtvá těla. Nenachází žádné stopy násilí. Státní zástupce nařizuje soudní pitvu a laboratorní rozbory. Dalším vyšetřováním pověřuje Turistickou policii.

30. července 2013, 10.16 a 11.52

Kramný znovu dvakrát telefonuje na asistenční linku Allianz pojišťovny.

31. července 2013

24 hodin po smrti Moniky a Kláry Kramných začíná pitva. Provádí ji patologové Ústavu soudního lékařství pro Rudé moře, který funguje pod odborem Forenzní medicíny egyptského Ministerstva spravedlnosti. Soudní zprávu zpracovává patolog a ředitel ústavu Walid Muhamad Naji. „Těla jsou vysušená nedostatkem tekutin. Ani u jednoho z nich nedošlo k násilí,“ konstatuje. „Připouštíme, že za těchto okolností mohlo dojít k otravě, která se neprojeví chemickým rozborem,“ dodává.

Forenzní zprávu o úmrtí Moniky a Kláry Kramných pak egyptský patolog uzavírá takto: „Je možné, že smrt nastala: v důsledků požití neznámého jedu nebo v důsledku silného odvodnění těl a nedostatku tekutin v těle z důvodu častého průjmu a silného zvracení po dobu dvou dnů.“

1. srpna 2013

Egyptská policie uvádí, že dostala zprávu z patologie. Podle ní ženy mohly zemřít v důsledku otravy.

3. srpna 2013

Egyptský státní zástupce zakazuje Petru Kramnému vycestovat, protože vyšetřovatelé mají podezření podložené nálezy patologů, že k smrti Moniky a Kláry Kramných pravděpodobně došlo v důsledku otravy látkou, která způsobila náhlý pokles krevního oběhu a dýchání. Egyptská policie zároveň zabavuje Petru Kramnému pas. Obchodní zástupce automobilky Hyundai není z ničeho obviněn, pouze omezen v pohybu do doby uzavření vyšetřování.

8. srpna 2013

Ostatky zemřelých jsou po devíti dnech od smrti přepraveny do České republiky. Česká policie nařizuje jejich novou pitvu, kterou provede Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě.

9. srpna 2013

Novou pitvu provádějí znalci z Ústavu soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava Margita Smatanová a Marek Dokoupil. Přítomno je i pět vysokých policejních důstojníků. Výsledky české pitvy se značně rozcházejí se zjištěními egyptských patologů. U Moniky Kramné čeští lékaři popisují posmrtné skvrny na zadních částech trupu a končetin. „Kůže z místa defektu na zadní straně krku - obraz odpovídá zasažení elektrickým proudem. Veškeré testy na přítomnosti jedů a alkoholu v těle zesnulé jsou negativní,“ konstatují lékaři.

V pitevní zprávě učiní tyto závěry: Kůže na zadní straně krku: Obraz odpovídá místu zasažení elektrickým proudem. Srdce: Nález odpovídá úrazu elektrickým proudem. Pitevní diagnóza: Úraz elektrickým proudem.

K totožným závěrům dojdou ostravští lékaři i v případě Kláry Kramné.

14. srpna 2013

V Karviné se koná pohřeb Moniky a Kláry Kramných. Rozloučení doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Petr Kramný sleduje smuteční obřad přes internet v egyptském hotelu.

26. srpna 2013

Vrchní komisař ostravské kriminálky, kapitán Pavel Tvrdý, zapisuje do úředního záznamu hovor s lékařem Markem Dokoupilem, který prováděl pitvu těl Moniky a Kláry Kramných. „Lze jednoznačně vyloučit, že poškozené v době před svou smrtí trpěly průjmy, jak tvrdí Petr Kramný, neboť v tlustém střevě obou žen bylo zjištěno nezanedbatelné množství tuhé natráveniny… Během pitvy nebyla zjištěna žádná poranění ani jiné skutečnosti, který by vedly ke zjištění příčiny smrti… Použití jedu nebo jiné látky, která by způsobila případnou otravu, se dosud nepodařilo prokázat, je nutné takovou látku vytipovat a poté zjistit, zda se v tělech zemřelých nachází.“

30. srpna 2013

Soudkyně Alena Zajícová z Okresního soudu v Karviné vydává na žádost ostravského vrchního policejního komisaře Aloise Kubieny a státního zástupce Víta Legerského příkaz k odposlechu Petra Kramného na dobu od 30. srpna 2013 do 30. listopadu 2013. Odposlechy žádají kvůli rozhovorům Kramného pro TV Nova, kvůli výsledkům ostravské pitvy a kvůli zjištěním ohledně stavu manželského soužití Kramných.

Vyšetřovatelé chtějí zároveň elektronicky analyzovat hlasové nahrávky telefonátů Petra Kramného s pojišťovnou Allianz a podrobněji prozkoumat chování Kramného v Egyptě, které dosud sledovali jen zprostředkovaně, na dálku přes média.

31. října 2013

Egyptské ministerstvo spravedlnosti uzavírá vyšetřování prohlášením, že se u Moniky a Kláry Kramných nejednalo o násilnou smrt. Vrací Petru Kramnému pas a ruší mu zákaz vycestovat ze země. Kramný po třech měsících strávených v hotelu v Egyptě odlétá běžnou linkou do ČR. Není z ničeho obviněn ani obžalován.

4. listopadu 2013

Pobočka Interpolu v Káhiře konstatuje: „Podle pitevní zprávy neexistuje podezření ze spáchání trestného činu. Egyptská policie se případem Kramný již nezabývá.“

27. listopadu 2013

Soudce Krajského soudu v Ostravě Karel Gil vydává příkaz k prodloužení doby odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Petra Kramného na dobu od 1. prosince 2013 do 1. března 2014. Žádost opět podávají vrchní komisař Alois Kubiena a státní zástupce Vít Legerský. Odposlech odůvodňují tím, že telekomunikační provoz Petra Kramného dosud nepřinesl žádný klíčový důkaz.

Vyšetřovatelé se domnívají, že z odposlechů mohou vyplynout důležité skutečnosti, které v kontextu s dalšími zjištěními mohou přispět k odpovědi na otázku, zda se Petr Kramný na smrti své manželky a dcery jakkoliv podílel.

17. února 2014

Policie zatýká Petra Kramného jako podezřelého ze spáchání trestného činu.

18. února 2014

Policie obviňuje Petra Kramného z vraždy. Soud mu určuje jako obhájce advokáta Jaromíra Richtera. Kramný s obhájcem souhlasí a využívá možnosti nevypovídat. Později však názor změní, jeho obhajobu přebírá zlínská advokátka Jana Rejžková.

19. února 2014

Státní zástupce Vít Legerský podává návrh na vzetí Kramného do vazby.

20. února 2014

Muž obviněny z vraždy míří do vazební věznice v Ostravě.

25. února 2014

Začínají výslechy Petra Kramného, provedeny byly celkem tři.

4. března - 21. srpna 2014

Ostravská policie provádí výslechy předvolaných svědků. Celkem vyslechne více než desítku lidí.

3. července - 29. srpna 2014

Koná se pět sezení, které mají za úkol psychologicky vyšetřit Petra Kramného.

18.-24. srpna 2014

Státní zastupitelství v Hurghadě provádí výslechy v souvislosti s případem a v důsledku závěrů pitevní zprávy ostravského Ústavu soudního lékařství. Hotelový právník Husain Mohamed Amin, hotelový údržbář Said Mohamad Said a patolog Walid Muhamad Naji kromě jiného vypovídají, že v pokoji č. 6343 nenastaly žádné změny v elektrickém vedení či elektroinstalaci, během pobytu Petra Kramného v pokoji nevznikla žádná porucha na elektroinstalaci a nikdo nezaznamenal žádné změny ani poruchy v elektrických zásuvkách v pokoji.

Egyptský patolog Walid Muhamad Naji opakuje, že na základě soudní pitvy došel k závěru, že úmrtí obou žen bylo způsobeno požitím toxické látky. Zároveň se vymezuje vůči závěrům pitvy ostravského Ústavu soudního lékařství. „Příčinu úmrtí jsme určili jako intoxikaci jedovatou látkou na základě nálezu podlitin ve sliznici žaludku obou obětí a celkové dehydratace z důvodu průjmu a zvracení. Tyto změny nejsou zapříčiněny zásahem elektrickým proudem,“ prohlašuje patolog.

12. května 2015

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, Vít Legerský, podává obžalobu na Petra Kramného. Má 99 stran. Muže viní z dvojnásobné vraždy manželky a dcery. Žádá pro něj trest 30 let vězení.

29. června 2015

U Krajského soudu v Ostravě začíná první část hlavního líčení s Petrem Kramným. Potrvá do 10. července. Předsedkyní senátu je soudkyně Renáta Gilová, přísedícími jsou Jarmila Absolonová, Martin Tomšů a Vilém Michalák.

close info Zdroj: Deník/Pavel Sonnek zoom_in Petr Kramný na chodbě ostravského soudu.

10. září 2015

Začíná druhá část přelíčení. Potrvá do 24. září.

8. října 2015

Znalci soudního lékařství Radek Matlach a Igor Fargaš odevzdávají soudu znalecký posudek vypracovaný na žádost obhajoby. Zpochybňují v něm závěry ostravských soudních znalců o úrazu elektrickým proudem.

5. listopadu 2015

Začíná další část soudního jednání, to je odročeno z důvodu rozporů ve znaleckých posudcích obhajoby a obžaloby.

7. ledna 2016

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě je Petr Kramný shledán vinným z dvojnásobné vraždy. Odsuzuje se k 28 rokům vězení. „Tento senát nemá pochybnosti o tom, že usmrcení provedl Petr Kramný a že k usmrcení došlo prostřednictvím elektrického proudu,“ konstatuje soudkyně Gilová. Motivem činu byly podle ní manželské neshody. Petr Kramný se na místě odvolává, justiční stráž jej odvádí ze soudní síně.

1. června 2016

Vrchní soud v Olomouci potvrzuje Kramnému trest 28 let vězení.

16. března 2017

Nejvyšší soud v Brně zamítá dovolání Petra Kramného. Předsedou trestního kolegia byl Petr Hrachovec, přísedícími Michal Mikláš a Josef Mazák. Soudci v odůvodnění verdiktu uvádí mimo jiné toto: „Po vyloučení všech uvedených zevních činitelů, které mohou způsobit bezprostřední zástavu základních životních funkcí, tedy po vyloučení všech jiných možných příčin selhání srdce, byla vyhodnocena jako zbývající reálná připustitelná alternativa smrti zasažení poškozených elektrickým proudem.“ Stanovení příčiny smrti se tak odehrálo vylučovací metodou.

20. února 2018

Ústavní soud v Brně odmítá stížnost Petra Kramného. Odsouzený poukazoval na porušení práva na spravedlivý proces a porušení principu presumpce neviny. Dokazování bylo podle něj neúplné. Byl prý odsouzen neprávem.

29. listopadu 2022

Koná se první slyšení ve věci rozhodnutí o návrhu obnovit soudní proces. Zasedá soudní senát Šárky Skalské z Krajského soudu v Ostravě.

1. prosince 2022

Koná se druhé slyšení ve věci rozhodnutí o návrhu obnovit soudní proces.

8. února 2023

Koná se třetí slyšení ve věci rozhodnutí o návrhu obnovit soudní proces.

10. února 2023

Ostravský krajský soud zamítá žádost o obnovu procesu s Petrem Kramným. „Nebyly shledány důvody obnovy. Trestní senát nerozhodoval o vině a nevině, nerozhodoval, jestli obžalovaný skutek spáchal, nebo nespáchal, ale o tom, zda jsou důkazy předložené obhajobou nové a zda mohou zvrátit důkazní řízení,“ konstatovala soudkyně Šárka Skalská. Nově předložené posudky, které hovoří v Kramného prospěch, podle soudkyně nemají potenciál zpochybnit závěry soudu, které prošly již celou soudní soustavou České republiky.

23. srpna 2023

Vrchní soud v Olomouci zamítá stížnost Petra Kramného proti rozhodnutí ostravského soudu, který nepovolil obnovu řízení v jeho kauze. Verdikt je pravomocný.