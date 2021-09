Okresní soud jej uznal vinným z ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky a vyměřil mu čtyřměsíční podmíněný trest. Navíc má zraněnému zaplatit 40 000 korun. Muž vinu odmítl, potvrdil jen, že ve snaze výtržníky zadržet, použil tyč, nikomu ale ruku nezlomil. Mladík až později vyhledal lékařské ošetření, při kterém řekl, že se zranil při pádu z kola.

Odvolání

Michal V. se proti rozsudku odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, kde v těchto dnech společně s obhájcem zopakoval svou verzi a předložil i závěry vlastního vyšetřovacího pokusu. Ten měl prokázat, že při postavení všech hlavních aktérů nebylo reálné, aby Michal V. někomu zlomil ruku.

„Stáli jsme tak, že jsem mu rozhodně nemohl zlomit ruku,“ řekl Deníku obžalovaný. Odvolací senát nakonec původní rozsudek zrušil a případ vrátil k novému projednání. Stalo se tak i na základě výpovědi znalce z oboru lékařství, který uvedl, že se k předloženému vyšetřovacímu pokusu nemůže vyjádřit. Musel by ho osobně sledovat.

Okresní soud nyní na základě stanoviska odvolacího senátu musí provést vyšetřovací pokus s účastí znalce.

Selfíčko

Vše začalo předloni v létě ve chvíli, kdy se šestice rozjařených lidí vracela z hospody. Dva mladíky nenapadlo nic lepšího, než si udělat „selfíčko“ na kapotě auta. Vylezli na vozidlo a skákali po něm. Majitel autoservisu zaslechl podezřelý zvuk. „Vyhlédl jsem z okna a viděl dva muže na kapotě auta,“ řekl Deníku. Když vyběhl před dům, na voze se již nacházel pouze jeden z mladíků.

Odvolací soud původní rozsudek nad majitelem autoservisu zrušil a případ vrátil okresnímu soudu k novému projednání.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

„Řekl jsem mu, ať zůstane na místě. Když jsem mu oznámil, že zavolám policii, začal kolem sebe kopat. Bránil jsem se. Několikrát jsem ho udeřil do nohy, ale ne moc silně. Určitě to nebylo do ruky,“ popsal situaci obžalovaný. Skupinka se poté při útěku rozběhla k přibližně dvoumetrovému plotu, který někteří zdolali. Hlavní aktér zmizel. Později vyhledal lékařské ošetření.

Pomsta?

Podle Michala V. mladík při útěku bez problémů plot přeskočil. To potvrdili i někteří z jeho kamarádů. Jak zdůraznil obhájce, se zlomenou rukou by něco takového nedokázal. Poukázal i na to, že lékařské ošetření vyhledal až po deseti hodinách a sdělil, že se zranil při pádu z kola.

Podle obhájce jde o pomstu jeho klientovi, která hraničí s křivým obviněným. Vandalové skákající po autě byli již dříve za „selfíčkový“ incident odsouzeni za výtržnictví a poškození cizí věci. Museli také uhradit škodu na vozidle. Usvědčily je i jejich vlastní fotografie v mobilním telefonu, které nestačili vymazat.