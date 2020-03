„Skupinka vesele popíjela v předzahrádce bufetu, ačkoli byl volný pohyb osob zakázán usnesením vlády. Přestupku se tak nedopustili jenom hosté, ale také provozovatel občerstvení,“ informovala v úterý blanenská policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Provozovat podle ní alkoholické nápoje podával výdejním okénkem. „Avšak drinky naléval do skleněných nádob, které nebyly určené k odnosu sebou. Hosté tak konzumovali alkohol v prostoru venkovního posezení v předzahrádce provozovny,“ upozornila mluvčí.

Za dalším případ vyrazili její kolegové z Boskovic následující den odpoledne. „Osmatřicetiletý muž se vydal bez ochranné roušky přes ústa do obchodu pro láhev destilátu. Prodavač jej napomenul a upozornil také na ceduli u vchodu do prodejny, která zakazuje vstup bez ochranné ústenky. To se však pobudovi nelíbilo a začal prodejci vulgárně nadávat a vyhrožovat,“ sdělila Koryťáková s tím, že vše zklidnila až přivolaná policejní hlídka.

Zároveň připomněla, že zákaz volného pohybu a povinnost nošení ochranných pomůcek přes ústa vyhlášené vládou nerespektovala ani pětičlenná skupina mládých z Boskovicka. „Zdržovali se v podvečerních hodinách v parku a navíc bez ochranných roušek. Ve všech případech policisté osoby zkontrolovali a přestupky předali k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu, kde jim v krajním případě hrozí citelné pokuty,“ dodala policejní mluvčí.