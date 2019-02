Když se šli bratři Adrian a Nikolas z Krásné Lípy na Děčínsku v úterý sklouznout na rybník Smutňák, netušili, jak dramatické odpoledne zažijí. Několik metrů od břehu se pod nimi probořil led a oni spadli do studené vody. Naštěstí je viděl Jan Máj žijící nedaleko a zachránil je.

Pan Máj jel ten den dřív z práce, aby se pustil do oprav svého domu naproti rybníku. Cestou vyzvedl své děti ze školy. „Žena tak pro kluka nemusela a byla doma o půl hodiny dříve. Když šla domů, viděla čtyři děti, z toho dvě na ledě. Jen se otočila, byli kluci pro vodou. Hned pro mne běžela, protože já bych je neslyšel, měl jsem puštěné rádio,“ vypráví Jan Máj.

Ten hned vyběhl z domu tak, jak byl. Tedy jen v montérkách a ponožkách, lehl si na led a plazil se ke klukům. Rybník je v těch místech hluboký necelé dva metry.



„Ten starší se začal potápět. Jak jsem po něm chtěl sáhnout, tak jsme se všichni tři propadli. Podařilo se mi odrazit ode dna a vytáhnout kluky na břeh,“ popisuje nejdramatičtější okamžiky zachránce. Pokud by to bylo potřeba, prý by neváhal a skočil do vody znovu.

Převoz do nemocnice

Když byli chlapci v teple a suchu v domě jen přes ulici od rybníku, zavolal sanitku. „Oba sourozence jsme převezli podchlazené na dětské oddělení rumburské nemocnice,“ řekl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.



Jen o den dříve byli na rybníku rybáři, kteří vysekávali díru do ledu, aby měly ryby dostatek kyslíku. Ty ještě slábnoucí led unesl. Právě oteplení posledních dnů je nebezpečné. Navíc řada rybníků je zasněžená a budí tak dojem silného ledu. Záchranáři varují před vstupem na zamrzlé vodní plochy každoročně. Za bezpečnou považují tloušťku ledu od 12 až 15 centimetrů.



Odvážnému zachránci poděkovala nejen záchranka, ale také vedení Krásné Lípy. To se o hrdinském činu dozvědělo od souseda pana Máje. Kromě veřejného poděkování pro něj přichystalo také dárek. „Jako poděkování panu Májovi jsme koupili nový telefon, o svůj starý mobil totiž při záchraně chlapců přišel,“ přiblížil starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Pád do ledové vody je pro člověka životu nebezpečný. „Může dojít k hypotermálnímu šoku, tedy k podchlazení. Při něm dochází ke stažení cév, které může skončit až jejich křečí, v nejhorším případě pak smrtí,“ popsal Prokop Voleník.



V tu chvíli jde o každou vteřinu. Při proboření může člověk také zazmatkovat a nemusí najít díru v ledu, kterou propadl. Svou roli hraje také zimní oblečení, které okamžitě natáhne velké množství vody. „Je těžké říct nějaký časový údaj, jaký má člověk na záchranu. Záleží kromě jiného také na jeho fyzické kondici,“ doplnil Voleník.