Jen za první čtvrtletí letošního roku odhalili inspektoři České obchodní inspekce 44 případů porušení zákazu prodeje alkoholu lidem mladším 18 let. V porovnání se stejným obdobím minulého roku to je velký nárůst. Adiktologové radí nahradit pokuty zavíráním podniků.

Mladá dívka si u okénka restaurační předzahrádky objednává víno. Jakmile ji obsluha prakticky bez mrknutí oka skleničku předává, zvedá se od nedalekého stolu muž a za chvíli se zkoprnělé výčepní prokazuje průkazkou České obchodní inspekce (ČOI) a klade jí otázku, zda si zkontrolovala, zda právě obsloužené dívce, spolupracující figurantce, bylo již skutečně 18 let. Ukáže se že ne a následuje sankce. Taková je v posledních sedmi letech praxe inspektorů při odhalování podávání alkoholu mladistvým.

Praxe funguje i letos. Jen za první čtvrtletí totiž inspektoři provedli 1765 kontrol, při kterých odhalili 44 případů porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým. „Oproti loňskému roku je to docela rapidní nárůst. Za stejné období jsme totiž loni odhalili jen 13 případů,“ informoval mluvčí inspekce František Kotrba.

Doplnil, že i s dalšími nedostatky, například prodejem cigaret mladistvým, rozdali inspektoři za první tři měsíce roku provozovatelům pokuty ve výši bezmála sedm milionů korun. A to právě i s přispěním „volavek“, které inspektorům umožňuje zákon již od roku 2017.

S inspektory nastraženou návnadou se nedávno setkal i provozovatel oblíbeného rekreačního místa Správčák u východočeských Předměřic nad Labem Milan Zeman. „Většinou občanky kontrolujeme, ale někdy to člověk prostě neuhlídá. Byla to chyba obsluhy, za kterou jsme zaplatili. Chápu, že je problém s naléváním mladistvým, ale přijde mi trošku podpásovka od inspektorů takto šidit kontroly a nastrkovat volavky,“ míní Zeman.

Podle něj je problém hlavně při masovějších akcích typu festival či diskotéka.

Pokuty nestačí, míní adiktologové

Nastolený trend však i dál inspektorům nese ovoce. Potvrzují to čísla z léta, kdy se zaměřili hlavně na letní festivaly. „Například na Colors of Ostrava letos z šesti kontrol figurantce mladší osmnácti let ve všech šesti případech prodali u stánků s občerstvením alkohol. Na filmovém festivalu v Karlových Varech letos inspektoři zjistili prodej alkoholu mladistvým ve 26 případech,“ uvedl Kotrba. Ve všech případech dostali provozovatelé pokuty.

Ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan však míní, že pouty jsou jen malým bičem na ty, kteří mladým nalévejí. „Pokuty na majitele nemají prakticky žádný dopad. Přitom prodej alkoholu nezletilým je v České republice opravdu velký problém. Já bych se nebál jít cestou některých zahraničních států, kde se při porušení tohoto zákona na pár dní provozovna prostě zavře. Tedy takové varování. A pokud se prohřešek opakuje, odebere se licence,“ míní Hollan.