/AKTUALIZACE, VIDEO/ Tragická smrt ženy a dvou dětí po skoku do propasti Macocha šokovala místní obyvatele i turisty. V pátek odpoledne byla plošina horního můstku označena páskou, do práce se zapojil rozsáhlý policejní tým. Před zábradlím zůstal opuštěný kočárek. Podle prvotních zjištění Deníku držela žena několikaměsíční dítě na prsou, zatímco asi tříleté za ruku a k tragédii došlo mezi polednem a jednou hodinou odpoledne.

Tragédii okomentovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová. | Video: Deník/Jan Charvát

Nedaleko práci policistů pozorovaly i desítky lidí na blízké výletní hospodě Macocha. Ti, které Deník oslovil, byli v šoku a o události se nechtěli bavit. Tamní obsluha a číšníci mluvili o tragédii.

Na dovolenou vyrazila do Moravského krasu třeba turistka Veronika, která si nepřála uveřejnění celého jména. Redakce ho však zná. „Víme, že v tomto ohledu má Macocha špatnou pověst, ale nevěřili jsme, že to zažijeme. Krátce po poledni jsme obědvali v restauraci Skalní mlýn, když projela auta policistů a záchranářů. Nevěděli jsme, co se děje a až později jsme se dozvěděli, že do propasti někdo skočil. Je strašné, když si někdo sáhne na život,“ svěřila se žena, která na Blanensko přijela z Kladna.

Tři sta let od sestupu na dno Macochy. První byl mnich Lazar Schopper z Brna

Záchranáři na místo vyrazili okamžitě. „Naše operační středisko vyslalo celkem čtyři prostředky včetně vrtulníku, dvou lékařských týmů a inspektora provozu. V souvislosti s touto událostí jsme však už nikomu nemohli pomoci,“ komentovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Deníku se svěřil také stánkař, který u blízké chaty prodává už šestadvacet let. „Za ty roky jsem už otrlý. Co na to mám říct, je to hrozné. Je škoda každého lidského života,“ reagoval muž, který své jméno odmítl sdělit.

Dle zjištění Deníku to je letos už třetí skok do Macochy, za posledních pět let skočilo více než deset lidí. „Policie totožnost obětí zná, okolnosti tragédie vyšetřujeme,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb pro server Novinky.cz.

Žena, která v pátek s dětmi zahynula, přijela dle značky auta ze severu Moravy. Vozidlo mělo po tragédii policejní pečeť. „V souvislosti s případem neřešíme žádnou další tragickou událost,“ prozradil redakci Šváb. Ještě před šestnáctou hodinou zůstával horní můstek uzavřený.

Propast Macocha je 138,4 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu v České republice a i ve střední Evropě. I proto je často vyhledávaným místem sebevrahů.

ZJIŠŤUJEME DALŠÍ PODROBNOSTI PŘÍPADU