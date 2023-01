Udělám mámě pif pif a odvezu tě, řekl chlapci. Dle soudu přesto může syna vídat

„Když jí bylo kolem šestnácti let, dostala od své matky na výběr. Buď si na živobytí vydělat sama a současně již nevidět více své sourozence, anebo začít poskytovat sexuální služby za úplatu a zůstat doma. Dcera zvolila druhou variantu,“ uvedla policie, když vloni informovala o objasnění případu, v němž figuruje i další žena. Ta je souzena v samostatném procesu. Sexuální služby byly poskytovány v bytech na Karvinsku.

Pro sourozence

„Dívka měla odvádět téměř veškerý zisk od klientů, které jí ženy domlouvaly. Mohlo se jednat o sto i více klientů měsíčně a tedy poměrně slušný zisk. Matka peníze používala pro svou potřebu, například na konání různých večírků nebo nákup alkoholu či drog. Dcera obdržela jen zlomek výdělku, ze kterého pořizovala potřebné věci pro sourozence. Matka navíc podávala dceři alkohol a drogy,“ dodala policie.

Matka vloni v září uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na základě které jí Krajský soud v Ostravě vyměřil čtyři roky žaláře, současně jí uložil povinnost zaplatit dceři náhradu nemajetkové újmy ve výši 300 tisíc korun. Zatímco se čtyřmi roky za mřížemi žena souhlasila (hrozilo jí pět až dvanáct let), odškodné, které měla dceři vyplatit, se jí nelíbilo. Proto se odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde se tento týden domáhala zastání. Neuspěla však.

„Odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně. Jednáním obžalované došlo k zásahu do osobnostních práv poškozené,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu Stanislav Cik. Proti verdiktu vrchního soudu již není odvolání. Rozhodnutí je tedy pravomocné a vykonatelné.

Co se týká druhé kuplířky, ta nyní stojí před Krajským soudem v Ostravě. Dohodu o vině a trestu odmítla. Podle obžaloby dlouhé roky organizovala prostituci na Karvinsku. Hrozí jí pět až dvanáct let vězení, a to kvůli tomu, že k prostituci využívala i výše zmíněnou šestnáctiletou dceru své známé. Žena se hájila tím, že ji považovala za plnoletou. Kdyby prý věděla, kolik jí ve skutečnosti je, rozhodně by do „toho“ nešla.