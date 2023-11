Odhalené majetkové nesrovnalosti v hospodaření na náchodském zámku vyústily v zásah policie.

Náchodský zámek. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

„Přijali jsme od Národního památkového ústavu trestní oznámení na neznámého pachatele," potvrdila dnes odpoledne Deníku tisková mluvčí Eliška Pospíšilová Majerová. Více informací, jestli třeba policisté již zasahovali v prostorách zámku, ale nepřidala. „Probíhají standardní úkony vyšetřování. Vzhledem k tomu, že naše práce je na úplném začátku, tak nemůžeme žádné podrobnější informace sdělovat," dodala policejní mluvčí.

Černá stavba? Soused prý staví nepovoleně, základy před kontrolou zahrnul hlínou

Deníku se podařilo zjistit, že v podstatě ze dne na den skončila ve své funkci kastelánka Iva Kysilková, která zámek spravovala poslední tři sezóny. Její rezignace a trestní oznámení na neznámého pachatele podle jejích slov spolu nijak nesouvisí. „Podala jsem rezignaci na pozici kastelánky, takže na zámku už nepracuji a k ničemu se ani už vyjadřovat nechci," uvedla dnes již bývalá kastelánka, která funkci zastávala od 1. března 2021. Jak sama doplnila k odchodu ze zámku ji prý vedly osobní důvody. „Už toho bylo na mě nějak hodně," blíže neupřesnila.

O něco málo sdílnější než policie byla tisková mluvčí ÚPS na Sychrově Lucie Bidlasová. Ta naznačila, že trestní oznámení může souviset s kompletní obnovou střešní krytiny a opravou komínů na piccolominském traktu. Ta už je dokončena a aktuálně se sundává lešení. „Více se k tomu vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemohu vyjadřovat," neupřesnila, na co se policie při svém vyšetřování zaměří.

Kontrola celého objektu

Aktuálně na náchodském zámku probíhá inventarizace majetku a mobiliáře. „Jakmile někde skončí kastelán, tak dochází ke kontrole celého objektu. Paní kastelánka podala rezignaci na svoji funkci 31. října a hned 1. listopadu se s těmito úkony začalo. Ve chvíli, kdy skončí tyto inventurní činnosti, tak potom můžeme mluvit o vypsání výběrového řízení," vysvětluje Lucie Bidlasová.

Polský benzin přestává být pro české peněženky lákavý, někde je dražší než u nás

Prozatímním řízením státního zámku Náchod byl ustanoven kastelán z nedalekého zámku v Ratibořicích Ivan Čéška. Ten aktuálně se svými kolegy provádí inventarizaci celého zámku. Odhadne jak dlouho jim to potrvá? „Ráno začneme a intenzivně jdeme předmět od předmětu až do večera. Vzhledem k tomu, že jsme zmobilizovali veškeré možné síly a intenzivně pracujeme každý den 9, 10 hodin, tak se to dá odhadnout třeba na dva týdny," předpokládá Ivan Čéška.

Špatná reklama pro zámek

O problémech na náchodském zámku se starosta města dozvěděl včera od ředitele Územní památkové správy Národního památkového ústavu Miloše Kadlece. „Moc toho ale nevím, co se tam stalo," uvedl náchodský starosta Jan Birke, který se po dovolené bude chtít setkat s ředitelem NPÚ ÚPS Sychrov Milošem Kadlecem. „Potřebuji s ním probrat plno věcí, které se nám nedařilo s odcházející kastelánkou domluvit," uvedl Jan Birke, a přiznal, že mezi Městem Náchodem a paní kastelánkou byla někdy velmi obtížná komunikace. „Nás to velmi mrzelo, protože zámek má obrovský potenciál a myslím si, že se s ním dalo lépe pracovat," dodal starosta. „Sice nevím, co se tam stalo, ale pokud organizace podá trestní oznámení, tak to rozhodně nebude legrace," dodal starosta s tím, že v pracovním poměru na náchodském zámku skončil i manžel kastelánky. „Je to velice nepříjemná záležitost pro NPÚ a není to rozhodně dobrá reklama pro náchodský zámek," mrzí starostu nepříjemné dění na nedávno revitalizovaném náchodském kopci. „Je mi velice líto především ředitele Kadlece. Něco podobného prý nezažil. Je to neuvěřitelný srdcař, který pro svou práci dělá maximum. Zejména díky němu se nám podařila obnova zámeckého kopce," uzavřel Jan Birke.

Zámek Náchod

Náchodský zámek a jeho okolí v podzimních barvách.Zdroj: Petra ValentováHonosné knížecí sídlo i majestátný fortifikační celek. Původně gotický hrad založený v polovině 13. století byl na přelomu 16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Svou dnešní architektonickou podobu získal během přestaveb a interiérových úprav v 17. a 18. století. Díky přestavbám se rozrostl v rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích. Návštěvníci mohou obdivovat středověkou věž, sklepení, renesanční arkády či barokní portály. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe.