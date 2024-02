Od letošního ledna může řidič, kterého nachytají policisté za volantem s mobilem v ruce, přijít nejen o čtyři body, ale hrozí mu také pokuta až deset tisíc korun. Ještě před pár týdny přitom hrozila za tento přestupek jen pokuta v maximální výši dvou tisíc korun a odebrání dvou bodů. Navzdory razantnímu zpřísnění postihů Češi dál do mobilu za jízdy hledí. Podle průzkumu více než polovina z nich.

I když devět z deseti Čechů považuje jízdu s mobilem za volantem za velmi rizikové chování, přesto se tomuto nešvaru věnují. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP), které 53 dotázaných řidičů přiznalo, že mobil při řízení často používá.

Přitom dívání do displeje za jízdy odvádí řidičovu pozornost a tím výrazně zvyšuje riziko nehod. „I jediný pohled do mobilu může způsobit nedozírné následky. Řidič ohrožuje nejen sebe a své blízké, ale i ostatní účastníky dopravního provozu. Před tímto chováním jsme varovali už v roce 2018 kampaní Nepozornost zabíjí. Ačkoliv se nám tehdy k používání mobilů za jízdy přiznaly dvě třetiny řidičů a v porovnání s letošním průzkumem tento počet lidí klesá, stále jde o alarmující číslo a zbytečný hazard, který vědomě podstupuje příliš mnoho řidičů,“ upozornil výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Podle průzkumu více než čtvrtina (28 %) řidičů za volantem píše SMS, e-maily nebo zprávy v chatovacích aplikacích. Toto rizikové chování ještě zvyšuje rostoucí trend využívání řady sociálních sítí a komunikace na nich.

Nezkrotné mládí

Pozornost řidičů od dění na vozovce neodvádí jen obrazovka mobilního telefonu. Podobně rizikové jsou i informační systémy ve vozidlech. Ty sice přináší řadu výhod, jako je navigace, hands-free telefonování a přístup k médiím, ale jejich složité rozhraní vyžaduje část pozornosti řidičů. „Je nezbytné, aby tyto systémy byly intuitivní, snadno použitelné a minimalizovaly potřebu odvracet pohled řidiče od silnice,“ zdůraznil Matoušek.

Analytici Portálu nehod se podívali na nehody spojené s používáním mobilního telefonu za jízdy pomocí takzvaného textminingu, tedy nástroje na vytěžení dat z textových popisů nehod. Zjistili přitom, že za posledních deset let u téměř poloviny nehod z nepozornosti s mobilním telefonem v ruce, seděli za volantem řidiči do 31 let.

Závěry přinesli i z hlediska následků nehod, kdy mobilní telefon v ruce v porovnání se všemi nehodami z nepozornosti trojnásobně zvyšuje riziko vážné nehody a výrazně vyšší jsou i způsobené škody.

„Mezi příčiny nehod, které zavinila nepozornost spojená s mobilem, patři i situace, kdy řidič hledal mobilní telefon ve vozidle nebo sbíral spadlý mobil. Další častou příčinou je, že se řidič podíval za jízdy na displej telefonu, který byl třeba vedle něj na sedadle spolujezdce, či pohlédl na vyzvánějící telefon. A samozřejmě nejčastější příčinou je manipulace s telefonem během jízdy – řidič ho držel v ruce, psal zprávy, telefonoval a podobně,“ okomentoval výzkum Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.

Právě na časté používání mobilního telefonu při řízení reagovala novela zákona o silničním provozu, která zpřísnila sankci za použití mobilního telefonu během řízení na čtyři body z původních dvou. Peněžní sankce se zvýšila u blokové pokuty z tisíce korun na 2500 až 3500 korun. Ve správním řízení z 1500 až 2500 korun na čtyři tisíce až deset tisíc korun.

„Novelizace bodového systému může přispět ke snížení počtů páchání tohoto přestupku, který vnímáme jako nejčastější příčinu vzniku dopravních nehod,“ domnívá se policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Tragická nehoda při natáčení v autě

Mluvčí automotoklubu ÚAMK Igor Sirota připomněl událost z roku 2017, kdy se na Mostecku při jízdě, kterou sdílely online na sociální sítě, natáčely dvě mladé dívky a v přímém přenosu měly tragickou nehodu. „To je jeden z příkladů který by se měl lidem stále připomínat. Nicméně, i když se zde nyní zvedly původně směšné částky za tento přestupek na čtyřnásobek, v porovnání se zeměmi na západ od našich hranic, kde se pokuta pohybuje kolem 50 tisíc korun, je postih stále malý. Ale jedná se o dobrý krok,“ uvedl Sirota.

Doplnil, že důležitá je také vymahatelnost a kontrola. „U nás se občas objeví na dálnicích policejní autobus, který kontroluje, zda lidé za jízdy netelefonují, nepíší zprávy či nesledují filmy za volantem. Ale i kdyby byly na každé dálnici, je to málo. Měly by se nyní napnout síly a i s pomocí moderních technologií kontroly zlepšit,“ nastínil Sirota.

Jako příklad uvedl Velkou Británii, kde je dálniční síť osazena kamerami, které zvládnou rozpoznat, zda člověk za jízdy používá mobil a za tento přestupek jej úřady dokážou hned pokutovat.