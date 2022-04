Šedesátiletý učitel Bohuslav Šíbl zemřel po útoku šestnáctiletého studenta, který mu zasadil osmnáct ran nožem. Tragédie se stala 1. března na učilišti ve Svitavách, a to přímo během vyučovací hodiny. Spolužák učně, který učitele zabil, před lety mimo jiné řekl, že mladík patřil k nejchytřejším studentům. Byl ale prý velmi uzavřený.

VIDEO: Policie zveřejnila záběry zadržení podezřelého žáka po útoku mačetou

Od soudu v Hradci Králové tehdy Vladimír K. odešel s devítiletým trestem, který si odpykal ve věznici v Opavě. Hodně posiloval a ve vězení se mohl taky vzdělávat. Část trestu mu soud odpustil a v roce 2012 se dostal na svobodu. Podle našich informací žije opět se svou rodinou jako před vraždou.

Od tragické události už tehdejší student ani jeho rodina nebyli s učilištěm v kontaktu. „Nikdy jsem ho od té doby nepotkal, neměl jsem zájem ani chuť a rodina taky ne. Se školou vůbec potom nebyl v kontaktu a nikdy jsem ho už neviděl a ani bych ho vidět nechtěl,“ řekl Leoš Říha, tehdejší i současný ředitel Středního odborného učiliště ve Svitavách, kde k vraždě učitele došlo.

Vraždu odpustit nejde

Odpustit takový čin podle Říhy nejde. Nikdy. „Vzal život chlapovi, který byl plný života. Rodině vzal tátu a manžela, to je neodpustitelné. Vražda je vždycky vražda. Vztah žák a učitel je specifický, na své učitele vzpomínáme a když se to takhle vymkne, je tam něco špatně v hlavě,“ dodal Říha.

Učiliště ve Svitavách vedl i před 18 lety, kdy tady student vztáhl ruku s nožem na učitele Bohuslava Šíbla. Zabránit takovému činu ale podle něho nejde. Je to o lidech a ne bezpečnostních opatřeních.

Ležel na zemi, celý od krve. Vražda učitele v pražské Michli otřásla Českem

První vražda učitele v Česku se stala před 18 lety na učilišti ve Svitavách.Zdroj: Erik Kluka

„Případům, kdy je pachatelem žák, který má přístup do objektu školy, se dá těžko zabránit. Děcka nosí bágly, tam se skryje všechno. Nejvíce bezpečnostních opatřeních se udělalo po události ve Ždáru, kdy se do školy dostala psychicky narušená ženská. Ale pokud někomu rupne v palici z těch místních, kteří mají vstup, tak tomu se nedá zabránit. Pak je to v blbým čase na blbým místě,“ podotkl ředitel učiliště.

V posledních letech se taky hodně podle Leoše Říhy proměnila výchova dětí. A přinutit dnešní studenty, aby se učili, bývá těžké.

„Zabírá buď osobní příklad, nebo známky. Sem tam se ta pětka dát musí, když není zájem ani znalosti. Od toho ta škola je. Někdo se učí, jiný se fláká, to tak vždycky bylo,“ uzavřel Říha.