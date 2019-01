Mladík na Karlovarsku ukopal psa k smrti. Hrozí mu tříletý trest

Dvacetiletý muž přišel do prázdného bytu své přítelkyně, kde si zapomněl mobilní telefon. To se zatím nezdá být nijak neobvyklé. Co se však stalo později, to většina lidí nepochopí.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Následně měl v bytě, pravděpodobně z důvodu nahromaděného vzteku napadnout psa své přítelkyně, a to opakovanými údery a kopy značné intenzity především do břicha," uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Poté z bytu bez jakýkoli výčitek svědomí odešel. Poraněné a chrčící zvíře našel doma otec majitelky, který ho přišel vyvenčit. Psa ihned odvezl na veterinární kliniku, kde mu však vzhledem k četným poraněním nemohli pomoci a pes během ošetření uhynul. „Za uvedené jednání mu tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky" dodala mluvčí.

Autor: Petra Kuncová