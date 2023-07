Zapečené hřebíky či jedy na krysy. Takto upravené pamlsky pro psy rozhazoval šedesátiletý muž před panelový dům v Ostravě. Několik zvířat pak návnadu skutečně pozřelo.

Muži vadilo psí štěkání, rozhazoval otrávené pamlsky. Zachytila ho kamera | Video: se svolením PČR

Policisté z hospodářské kriminality Městského ředitelství Ostrava od ledna tohoto roku prověřovali několik oznámení o možné otravě psů. Vše se mělo uskutečnit před jedním z panelových domů v Ostravě-Dubině, kde neznámý pachatel opakovaně na několika místech před vchody rozházel „pamlsky“.

„Na tom by nebylo nic tak neobvyklého, kdyby v pochutinách pro čtyřnohé mazlíčky nebyly zapečeny hřebíky či jedy na krysy. Začalo rozsáhlé pátrání po možném pachateli, výslechy poškozených osob a samotné vyhodnocení zajištěných kamerových záznamů z domu. Směr na možného podezřelého vedl na jednoho z nájemníků domu, kterým byl téměř 60letý muž,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Jak samotné prověřování ukázalo, dnes už obviněný muž měl minimálně ve čtyřech případech před i za domem rozházet otrávené pamlsky, protože tím údajně chtěl vyřešit problém štěkajících psů.

Otrávené návnady pro psy, Ostrava, rok 2023.Zdroj: se svolením PČR„Své jednání měl sofistikovaně připravené. Nejdříve měl upéct podomácku vyrobené malé masové pamlsky, do kterých měl zapéct drobné hřebíky a granule jedu na hlodavce. Tyto potom měl na několika místech rozházet po zemi,“ pokračovala mluvčí policie.

Dle zjištěných informací vyplývá, že pes menší rasy tyto pozřel, kdy naštěstí jeho majitelka ihned vyhledala veterinární ošetření a tím mu zachránila život. V jiném případě jedna z poškozených žen, která venčila svého psa, tak na zemi viděla pohozené pamlsky. Jakmile zjistila, že v nich byly nastražené špendlíky, uskutečnila na policii i s těmito důkazy oznámení. „V dalším případě došlo k přiotrávení dalších dvou psů většího plemene. Ve všech případech díky pohotové reakci majitelů psů žádný z těchto přiotrávených psů nezemřel,“ řekla dále mluvčí policie.

Komisařka muže obvinila ze zločinu týrání zvířat. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až pětileté vězení. Muž se při výslechu ke svému jednání doznal. Ze závěrů odborných vyjádření Krajské veterinární správy vyplynulo, že v návnadách byla látka, která narušuje srážlivost krve v organismu, tedy se jedná o předměty a látky způsobilé usmrtit zvířata.

„Nebezpečné je zvláště to, že příznaky se můžou projevit v závislosti na množství pozřeného jedu a velikosti psa až se zpožděním jednoho až sedm dní. Pokud by došlo k poškození (perforaci) vnitřních orgánů ostrým předmětem, mohlo by zvíře uhynout ve velkých bolestech v důsledku vnitřního krvácení,“ sdělila k případu mluvčí policie.