Vražený šroubek v pneumatice vozu našla v tamní Brněnské ulici Marie Janků. S místními obyvateli se o negativní zkušenost podělila na facebooku. „Už to řeším podruhé. Dávejte si pozor,“ varovala Janků. Postupně se k ní s negativními zkušenostmi přidali i další komentující.

S poničenou pneumatikou u auta se setkala i Lucie Lidická. „Někdo má ve Šlapanicích problém s několika auty. Já už řešila minimálně třikrát vandalismus i hřebík v kole. Nechápu, co z toho ty lidi mají,“ posteskla si žena na sociální síti.

O podobném poškozování nemá potuchy Jana Pospíšilová, která bydlí na sídlišti ve Šlapanicích. „Bydlíme už rok v ulici Brněnská Pole, což je kousek od Brněnské, a propíchlá kola u auta nemáme a to parkujeme přímo před domem. Ani nevím, že by něco takového řešili sousedi,“ uvedla mladá žena.

Velitel šlapanických strážníků Rudolf Preis problém zaznamenal na sociálních sítích. Podle něj se u těchto případů nemusí vždy jednat o úmyslné poškození.

„Pokud je šroub vražen do vzorku gumy svrchu, tak je větší pravděpodobnost, že na to řidič najel, protože je k tomu potřeba ohromná síla. Vandalové spíše propíchnou kola z boku šídlem nebo ostrým nožem, ničím jiným to nemají šanci udělat,“ informoval velitel. Dodal, že v případě škody vyšší než deset tisíc korun předávají takovéto případy policistům, ale letos ještě nic podobného neřešili.

Vyústění sporů?

Policejní mluvčí pro Brno-venkov Bohumil Malášek potvrdil, že se takovéto schválnosti občas dějí. „Šroub nebo hřebík nabere člověk kdekoliv, ale pokud najde prořízlá všechna čtyři kola nebo v nich vražené stejné hřebíky, tak to už může být důsledek nějakých sporů mezi lidmi, kteří se tímto způsobem mstí. Někdy polámou i stěrače či pomalují vozidlo. Na Brněnsku si za poslední dobu ale nevybavuji podobné hlášení,“ sdělil mluvčí.

S tímto typem vandalismu se lidé neobrátili ani na šlapanickou radnici. „Žádné varování nám nepřišlo ani do naší skupiny Město Šlapanice na facebooku, která je aktivní a lidé tam občas sdílí a diskutují různé náměty,“ potvrdila mluvčí Šlapanic Anna Mrázová.