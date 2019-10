Ozbrojený a nebezpečný pachatel se jmenuje Jamal Ali Achmad (nar. 1986) a pochází z Afghánistánu. Podle hornorakouské policie měl muž zaútočit v blízkosti hraničního přechodu Dolní Dvořiště, v obci Wullowitz, která spadá pod Leopoldschlag, na pracovníka tamního uprchlické centra Davida H. (33), v pondělí ve 14.30 ho měl bodnou nožem a vážně ho zranit. Záchranná služba raněného přepravila do nemocnice v Linci.

V uprchlickém zařízení ve Wullowitzu v bývalé budově celní stráže žijí rodiny uprchlíků s rodinnými příslušníky ve věku od 10 měsíců do 60 let. V zařížení tráví obvykle 6 až 12 měsíců, až do doby ukončení jejich azylového řízení.

Zdroj: www.leopoldschlag.ooe.gv.at

Rakouská Cobra, speciální protiteroristická jednotka, pachatele hledá i pomocí vrtulníku. Proč Afghánec na zaměstance centra zaútočil, zatím není jasné.

Údajný pachatel by se měl pohybovat v hnědém Citroenu C3 s registrační značkou FR-640K. Informace o hledané osobě nebo vozidle hlaste na tísňovou linku 158, v případě Rakouska je telefonní číslo 133.

"V přímé souvislosti s pátráním po nebezpečném pachateli cizí státní příslušnosti, který v rakouském Wullowitzu jednu osobu zavraždil a jednu pobodal, bylo na území Jihočeského kraje vyhlášeno opatření KRUH," informoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Opatření KRUH znamená, že policisté provádějí kontroly na komunikacích. "Do akce jsou zapojení policisté pořádkoví, cizinečtí i dopravní, povoláváme další posily a letí nám vrtulník z Prahy," dodává Milan Bajcura.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka ale zatím nejsou žádné indicie svědčící o tom, že by se vrah mohl ukrývat u nás: "Byla přijata veškerá potřebná opatření na ochranu našich občanů. Nemáme v tuto chvíli žádné informace o tom, že by se pachatel pohyboval na území ČR."