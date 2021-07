Podle zdroje obeznámeného s případem napadl muž svoji o šest let mladší partnerku počátkem května na Horažďovicku, kde tehdy společně bydleli, a to bez důvodu. Útok byl velmi razantní.

„Nejprve ženu mlátil pěstí do hlavy a obličeje, poté ji škrtil a když se jí podařilo z ložnice odejít do přízemí domu, smýkl s ní, strkal ji na zeď a bránil jí v odchodu. Odmítl jí také vrátit mobilní telefon,“ popsal zdroj s tím, že žena utrpěla dvojnásobnou zlomeninu jařmového oblouku, zlomeninu šestého a sedmého žebra a řadu dalších zranění. Od 6. do 10. května byla hospitalizována v nemocnici, i pak trpěla bolestmi. Policejní mluvčí Dagmar Brožová Deníku potvrdila, že muž byl po činu na deset dní vykázán z domova.

Hrozil sebevraždou

Během vyšetřování se muž podle informací Deníku snažil ženu kontaktovat a přinutit ji ke stažení trestního oznámení. „Prostřednictvím dcery jí minulý týden předal tento požadavek ve dvou případech, přičemž vyhrožoval sebevraždou. Muž byl převezen záchrannou službou na psychiatrii k posouzení jeho zdravotního stavu,“ uvedl zdroj.

Klatovský soud už ve věci vynesl rozsudek. Ředitel školy byl potrestán trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. „Za ublížení na zdraví mu byl uložen roční trest, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku,“ uvedl klatovský soudce Petr Sperk. Upozornil, že příkaz dosud nenabyl právní moci. Obviněný si může podat odpor a poté by byla věc projednána klasicky při hlavním líčení, kdy by mu hrozily až tři roky vězení.

Podmínka ho připraví o místo

Krajský úřad Plzeňského kraje, jenž je zřizovatelem střední školy, kde je muž ředitelem, musí dodržet presumpci neviny a vyčkat na pravomocné soudní rozhodnutí. Bude-li muž odsouzen, ve funkci skončí. „Jelikož podmínkou výkonu funkce ředitele školy je trestní bezúhonnost, tak pokud podmínku nenaplní, nemůže tuto funkci vykonávat,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.