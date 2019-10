K incidentu mělo dojít 3. června letošního roku. Podle výpovědi Lucie Daňhelové se k ní ředitel školy Ivan Kup rozhodně nechoval jako ke studentce. Zmíněný den, druhou vyučovací hodinu, měl ředitel školy přijít pro zmíněnou studentku do třídy, aby s ní řešil věci týkající se jejího přestupu na jinou školu.

„Vyšla jsem za ním ze třídy a zůstali jsme na chodbě. Ředitel byl u mě velmi blízko, hladil mne po ruce a po tváři, říkal, že se mu bude stýskat, že doufá, že se ještě uvidíme,“ řekla Lucie s tím, že když kolem procházel jeden z učitelů, ředitel školy se stáhl.

To ovšem nebylo ten den podle výpovědi studentky vše. Na ředitele školy Ivana Kupa narazila o další přestávku při cestě do kanceláře školy. „Ředitel mi řekl, ať jdu za ním. Šla jsem tedy za ním přes celou chodbu do kabinetu, já jsem zůstala stát mezi dveřmi. Řekl mi, ať jdu dovnitř a zavřu dveře. Přistoupil ke mně, hladil mne rukama na pažích a pak mne lehce chytl. Řekl mi, že když nejsem již studentka školy, tak že už může a přiklonil se ke mně a chtěl mne políbit. Když jsem to uviděla, uhnula jsem hlavou a on mne tak políbil pouze na krk. Vysmekla jsem se mu a z kabinetu utekla,“ popsala incident Lucie Daňhelová na služebně policie.

Navíc Lucie dále sdělila, že se údajně nejedná o ojedinělý incident. „Vím to od spolužaček. Stejně tak vím, že jim posílá SMS zprávy. Učitelé mi sdělili, že už takové chování ředitele školy řešili,“ dodala Lucie Daňhelová.

Ředitel školy Ivan Kup incident nepopřel, ale zdůraznil, že se jednalo o přátelské loučení a dotyčná již nebyla studentkou školy. Ivan Kup zároveň upozornil, že má přátelský vztah ke studentům školy, ale také kolegům a kolegyním. „Uznávám, dotknul jsem se jí. Říkal jsem jí, ať se má hezky a ať se jí daří. Podal jsem ji ruku a přiložil jsem svoji líci k její. To byl celý incident. Stále ve dveří, kdykoliv mohla místnost opustit. Chtěl jsem se pouze rozloučit, ale asi až přehnaně přátelsky. Bylo to špatně, byla to blbost, uznávám. Byla to podle mne hysterická reakce. Nepřijdu si, že bych překročil hranice slušného chování. Zároveň odmítám nařčení, že bych se nevhodně choval ke studentkám,“ reagoval Ivan Kup.

Důvodem takovéto reakce podle něho může být fakt, že studentka neměla příliš dobré výsledky a i z toho důvodu se rozhodla přestoupit na jinou školu. „Odbor školství byl od počátku vzniklé situace a průběhu šetření informovaný. S ředitelem školy byla věc osobně projednána vedoucím odboru školství. V návaznosti na výsledek šetření ředitel školy vyslovil lítost nad vzniklou situací, která vznikla souhrou nešťastných okolností a doporučil svým kolegům postup v určitých podobných situacích, v níž byl on. Doporučil, aby při nich byla zajištěna přítomnost další osoby. Tento incident je ojedinělý. O jiných případech nemáme informace,“ řekl z krajského úřadu Jan Chuchler, vedoucí odboru školství – pověřený zastupováním.