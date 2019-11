Jak vysvětila, ženě se podařilo po chvilce z obchodu utéct. Předtím ale stihl vzít z večerky svoji kořist. „Pachatel z pokladny odcizil finanční hotovost v řádech několika tisíc korun a z místa utekl,“ uvedla policejní mluvčí.

Napadenou ženu převezli zdravotníci k ošetření do nemocnice. Pachatel byl podle policistů vysoký zhruba 178 centimetrů, ve věku okolo 35 let, štíhlé postavy. „Mluvil česky, oblečen do oranžové bundy, maskován kapucí a kšiltovkou, modré montérkové kalhoty,“ uvedla k případu Marcela Pučelíková.

Podle jejích slov se kriminalisté domnívají, že by muž mohl být zaměstnancem některé z přilehlých firem v okolí, nebo by v okolí místa činu mohl obývat některou z ubytoven, nebo byt. „Žádáme širokou veřejnost o spolupráci při pátrání po jeho totožnosti, někdo mohl zaznamenat příchod nebo odchod tohoto muže z prodejny,“ řekla policejní mluvčí.

Jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého pachatele mohou občané policistům sdělit na kterékoliv policejní služebně nebo na linku 158. „Muž se dopustil trestného činu loupež, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ dodala Marcela Pučelíková, mluvčí berounských policistů.