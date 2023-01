„Kolik peněz jsme vybrali na pokutách, není tak snadné vyčíslit. Někdo zaplatí i o rok později, jiný se placení vyhýbá. Nám ale nejde o to, aby měření rychlosti bylo naším finančním zdrojem, jedná se hlavně o prevenci,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Svého rekordmana v rychlosti ale město má. Asi třicetiletý muž při průjezdu Vysokým Mýtem sešlápl pedál opravdu až na podlahu. „V noci projel jeden místní řidič BMW městem rychlostí 148 kilometrů za hodinu. I my jsme byli tou rychlostí překvapení. Muže jsme zadrželi krátce po projetí městem. Strávil asi půl roku ve vězení, ale už je na svobodě,“ uvedla vedoucí obvodního oddělení policie ve Vysokém Mýtě Šárka Vlčková.

Šofér si to tehdy svištěl od kruhového objezdu u Tesca po pětatřicítce do centra. Přišel nejen o řidičský průkaz, ale také o auto. „Jeho vozidlo propadlo státu, to je pro něj asi největší trest. My auto zajistíme, odvezeme ho do policejního skladu v Opočínku, a když soud rozhodne o propadnutí věci, tak buď nám vůz zůstane, nebo ho svěříme Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a může jít následně do dražby,“ vysvětlila Vlčková.

2020 2021 2022 Překročení rychlosti 5543 6304 4310 Jízda na červenou 3123 3492 2930 Parkování 1624 1885 2047 Celkem 10 290 11 681 9287

Zabavení vozidla je nový způsob, jak potrestat řidiče, kteří porušují zákon. „Máme nové státní zástupce, kteří říkají, že je to nejlepší trest. Podmínkou je, že auto musí patřit dotyčnému řidiči,“ vysvětlila policistka. Vysokomýtského piráta ale ani takový trest neponaučil. Podle policie už zase jezdí, ačkoliv nemá řidičský průkaz, a není vyloučené, že brzy zase stane před soudem.

Systém Scarabeus, který monitoruje silnici I/35, v minulém roce zaznamenal 7240 přestupků, z toho šlo ve 4310 případech o vyšší rychlost a 2930 řidičů jelo na červenou. Strážníci navíc měří rychlost ve Vysokém Mýtě přenosným radarem. „Zachytili jsme tak 106 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost ve městě,“ podotkl vedoucí městské policie Filip Perout.

Problémy, které musí policie řešit, jsou i v okolních obcích. Kolony ve špičce vedou přes celé Vysoké Mýto a někteří řidiči kamionů se jim chtějí vyhnout. „Volají nám starostové ze Sedlce, Vinar nebo Zámrsku, že si tamtudy zkracují kamiony cestu. Začíná tam být zle, ale my řidiče nemáme za co trestat. Nejsou tam žádné zákazy vjezdu, takže obcí projet mohou,“ dodala Vlčková.