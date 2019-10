Řepka by mohl brzy opustit vězení. O jeho propuštění se rozhodne v listopadu

Už v pondělí 11. listopadu by mohl podle informací Deníku opustit zdi „hotelu Hvězda“, jak se borské věznici přezdívá, bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka. Právě ve zmíněný den se bude rozhodovat o jeho propuštění. Pokud by soudce vynesl verdikt, že může být propuštěn, opustil by brány věznice ještě ten den.

Tomáš Řepka | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek