/FOTOGALERIE/ Policisté obvinili řidiče autobusu kvůli nehodě, která se stala v neděli 14. června nedaleko Benešova. Při srážce autobusu s vlakem na železničním přejezdu bez závor se zranilo deset lidí, z toho jedna žena vážně a zbytek utrpěl lehká zranění. Škoda byla předběžně vyčíslena na téměř čtyři miliony korun.

Střet autobusu a vlaku na železničním přejezdu u obce Struhařov 14. června 2020 | Foto: Deník / Michal Bílek

Signalizační zařízení na přejezdu bylo podle kriminalistů v době nehody v provozu. 55letého řidiče obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí dva až osm let vězení. „Policisté podávali návrh na vzetí do vazby, ale soud to neakceptoval, muž je tak vyšetřován na svobodě," uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.