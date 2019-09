K dramatické události došlo v pondělí ráno na pravidelné autobusové lince z Liberce do Prahy

Autobus. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Krátce po sedmé hodině ráno zkolaboval přímo za volantem řidič a autobus se tak stal neovladatelným. „V plné rychlosti autobus naboural do pravých svodidel. Náraz do bariéry byl natolik silný, že vymrštil bezvládné řidičovo tělo na podlahu vozu,“ popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Pět desítek lidí se tak ocitl v ohrožení života. Situaci zachránil jeden z cestujících, který se podle mluvčího chopil řízení a autobus dovezl na nedaleké parkoviště. „Jen díky jeho perfektní reakci se nikomu nic nestalo a my nemuseli vyjíždět se stanem a vozidlem hromadného neštěstí,“ zareagovali na jeho čin i krajští záchranáři na sociálních sítích. Příčiny a okolnosti vzniku nehody policisté ještě vyšetřují.