Pondělní otřesný případ, na který jako první upozornil Deník N, zaujal širokou veřejnost a pomocí sociálních sítí se rozšířil za hranice hlavního města. Dokonce se o tom mluvilo i v Estonsku, kde byl zrovna na služební cestě premiér Andrej Babiš (ANO). Trestně stíhaný předseda menšinové vlády opřené o komunisty této shody okolností využil k budování pozitivního PR obrazu a k twitterovému příspěvku o návštěve centrály firmy Bolt pohotově napsal, že „jim o hrozném incidentu musel bohužel říct.“

V centrále @boltapp. V roce 2013 ho založili dva studenti, o rok později už expandoval do zahraničí. Teď je ve 35 zemích, včetně ČR. Podporují projekty pro ochranu ovzduší, u nás mají v plánu vysadit 25 tisíc stromů. pic.twitter.com/ghVc7FjvZ9 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 18, 2020

„Takový případ jim určitě dobré jméno nedělá a je neuvěřitelné, jak se někdo takhle může chovat,“ dodal Babiš. Villig pak českým novinářům řekl, že se firma chce zákaznici omluvit. „Řidič se zachoval špatně. Řidiče jsme zablokovali. Děláme, co je v našich silách, abychom zajistili, že se takový incident nebude opakovat,“ dodal estonský podnikatel.

Ještě předtím Jan Novosad, mediální zástupce společnosti Bolt v Česku, přes agenturu ČTK vzkázal, že s řidičem firma ukončila spolupráci a zjišťuje od něj podrobnosti, byť v minulosti žádné problémy s ním hlášeny nebyly a hodnocení uživatelů neměl špatné. „Nabídli jsme nevidomé ženě asistenci, a pokud se rozhodne kontaktovat policii, poskytneme při vyšetřování maximální možnou součinnost,“ dodal Novosad.

Bolt: Řidiči mají ze zákona možnost jízdu se psem odmítnout

Podle některých médií paní Šubrtová, která kromě toho, že je slepá, trpí ještě epilepsií a pořád se vzpamatovává ze šokujícího jednání „taxikáře“, dostala od Boltu jízdy zdarma jako odškodnění.

Podle webu ČT 24 byl však součástí e-mailu i dovětek, že „řidiči mají ze zákona možnost jízdu se psem odmítnout, tuto možnost mají i pokud se jedná o slepeckého psa“. Obecně je nejlepším řešením, když hendikepovaný zákazník specifické potřeby sdělí skrze mobilní aplikaci nebo se rovnou domluví telefonicky s konkrétním řidičem.

Někteří právníci i odborníci z neziskového sektoru každopádně upozorňují, že v tomto případě mohlo jít o diskriminaci. A navíc, je-li pravda, co říkala poškozená nevidomá žena v rozhovoru pro iRozhlas.cz, je řidičovo chování těžko pochopitelné. Za jeho odmítnutím uskutečnit objednanou jízdu byl údajně důvod, že by řidič pak měl „celé auto chlupaté“.

Nikoho volat nebudeš, prostě vypadneš

„Řekl mi: 'K…, do p…, vylez z toho auta.' Já jsem mu řekla, že to se přeci nedělá takhle mluvit se zákazníkem. On mi řekl: 'Jak nedělá? Prostě vylez z toho auta.',“ uvedla sedmatřicetiletá Šubrtová s tím, že spor o vodícího psa ukončil až její pokus o telefonát policii, kterou přitom vyhrožoval i řidič Boltu. „Nikoho volat nebudeš, prostě vypadneš,“ řekl podle Šubrtové, než ji surově vyhodil z auta na silnici.

Podle manažera společnosti pro Českou republiku Jakuba Dvořáka k incidentu, který se stal hlavním tématem internetových diskuzí (vznikla k tomu zároveň facebooková stránka), poskytl svou verzi i řidič sám. „Nechce ho veřejně komentovat. Bude to řešit s policií,“ uvedl Dvořák pro Českou televizi.

Ale policisté budou celou věc řešit jen jako přestupek, případně mohou předat případ správnímu orgánu s místní příslušností, pak by se přestupkem zabývali úředníci z městské části Praha 3.

Městská část Praha 7 nabídla právní pomoc

Rodina ženy vyhozené z auta s takovým postupem nesouhasí, protože řidič ji vážně ohrozil, když ji nechal ležet na silnici. Asistenční pes navíc není na podobné situace vycvičen, a proto se choval zmateně. „Měla štěstí, že okolo nejelo auto,“ řekla sestra nevidomé ženy České televizi. Podle její reportáže rodina proto ještě zvažuje případné další právní kroky.

Radnice Prahy 7, kde má napadená trvalé bydliště, nabídla v tomto ohledu paní Šubrtové případnou pomoc. Podle informací Pražského deníku starosta Jan Čižinský (Praha 7 sobě) napsal nevidomé ženě, s níž se zná, SMS zprávu. Zatím neodpověděla, zda Čižinským nabídnuté právní služby využije. „Tohle byl pro mě takový dvojí zážitek, protože jsem se bála, aby to neskončilo ještě hůř,“ uzavřela paní Šubrtová zmíněný rozhovor pro web Radiožurnálu.