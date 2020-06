Scéna, která bývá obvykle k vidění spíše v zemích s více temperamentní obyvateli, se odehrála minulý týden v podvečer na pomezí Petřvaldu a Orlové. Na křižovatce ulic Porubská a Stará Štreka došlo ke kolizi osobního auta s malým dítětem.

Jeden z mužů dal řidiči pěstí a kopali mu do auta tak, že poškodili kapotu. | Foto: archiv

Dítě bylo převzeno do havířovské nemocnice, zato řidiče si vzali do „parády“ dospělí a doslova ho zlynčovali a poničili mu auto. Podle svědků události auto pomalu vyjíždělo z obytné zóny. V křižovatce ale do jeho zadních dveří narazilo malé dítě na odrážedle. Když řidič vystoupil a chtěl zjistit, zda dítě není zraněné, s pomocí sourozence vstalo, sedlo na kolo a odjelo.