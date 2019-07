Nechtěl se podrobit silniční kontrole, a proto se rozhodl raději prásknout do koní a ujet. Řeč je o čtyřicetiletém muži z Opavska, který před nedávnem projížděl na své motorce Ostravskou ulicí v Opavě-Komárově.

Ilustrační foto. | Foto: Hasiči JMK

Dostal se však do zorného pole hlídkujícím policistům, kteří zaregistrovali, že motorka postrádá registrační značku. Řidič si navíc ještě nevzal ani helmu. Když jej muži zákona chtěli zastavit a zkontrolovat, zrychlil a prchal dále po Ostravské ulici. Pak odbočil do Podvihovské ulice a asi 200 metrů za Komárovem vjel do pole.