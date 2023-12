Až varovný výstřel zastavil v čtvrtek v dopoledních hodinách pětatřicetiletého muže z Karlovarska, který osobním automobilem značky Hyundai ujížděl v Chodově na Sokolovsku policejní hlídce z místního obvodního oddělení, která ho chtěla zkontrolovat.

Řidič na Sokolovsku ujížděl policistům, zastavil ho až výstřel | Video: PČR

„Když si pětatřicetiletý muž všiml za ním jedoucího služebního vozidla v barevném provedení policie, začal v ulicích města zrychlovat. Následně se policisté rozhodli automobil zastavit pomocí výstražného zvukového a světelného znamením s nápisem STOP POLICIE. Na to ovšem řidič nereagoval a pokračoval ve své bezohledné a nebezpečné jízdě směrem na obec Vintířov," popsal mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Policisté řidiče poté opakovaně zvukovým zařízením vyzývali k zastavení vozidla, ale ten na výzvy nereagoval a pokračoval směrem na obec Vřesová. „Během toho několikrát přejel do protisměru i na chodník, nerespektoval dopravní značení, do kterého i narazil, stejně jako do oplocení pozemku. Před Vřesovou měl muž s vozidlem zastavit, vystoupit a začít utíkat směrem do lesního porostu,“ řekl Kopřiva.

Policisté se za uprchlíkem vydali a opakovaně ho vyzývali, aby zastavil, jinak bude použito donucovacích prostředků. „Během pronásledování nakonec jeden z policistů využil svého oprávnění a po několika neuposlechnutých výzvách provedl ze své služební zbraně varovný výstřel směrem kolmo vzhůru do bezpečného prostoru. Pronásledovaný muž ještě několik metrů utíkal, ovšem po chvíli zastavil a následně byl policistou pod hrozbou namířené služební zbraně vyzván, aby si lehl na zem, což uposlechl. Poté mu policisté na ruce přiložili služební pouta, zadrželi ho a převezli na obvodní oddělení v Chodově k dalším úkonům,“ uvedl mluvčí.

Hlídce neujížděl poprvé

Při pronásledování muže nedošlo k žádnému zranění ani dopravní nehodě. Lustrací policisté zjistili, že pětatřicetiletý muž, který již v minulosti policejním hlídkám opakovaně ujížděl, má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel na 36 měsíců. Tento zákaz mu byl uložen v roce 2019, ovšem platný byl od dubna roku 2022, jelikož po udělení zákazu byl muž ve výkonu trestu odnětí svobody.

Muž byl vyzván, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a také testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Oběma testům se odmítl podrobit. Je obviněný z maření výkonu úředního rozhodnutí. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.