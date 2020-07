79letý chodec z Německa přežil střet s dodávkou obžalovaného jen shodou šťastných okolností a díky své vitalitě. Automobil seniora smetl do příkopu na silnici mezi Mařenicemi a Cvikovem. Nehoda se stala loni 6. srpna krátce po 14. hodině. Šofér Pavel N. přejetého muže nechal bez pomoci a ujel. Podle důkazů jel rychle a neomaleně. I když o závažné nehodě, ke které přiletěl i vrtulník, aby odvezl těžce zraněného muže do liberecké nemocnice, věděli rázem všichni místní i chalupáři, obžalovaný v soudní síni dělal, že o tom nevěděl a že si přejetí chodce vůbec nevybavuje.

„Svědek s náklaďákem musel zastavit na krajnici, aby obžalovaný s dodávkou proletěl, vzal krajnici, srazil turistu, odjel na Malevil, kde si nechal rychle opravit auto, aby pak soudu tvrdil, že ho rozbily větve,“ komentovala soudkyně Zuzana Bohatá Koldovská.

Jak vyplynulo z hlavního líčení, obžalovaný řídil elektromobil – dodávku značky Mercedes Benz Vito, kterou si vypůjčil u svého zaměstnavatele. Ke způsobené nehodě se sám nepřiznal, ale kriminalisté ho po několika dnech vypátrali. Při nárazu do Němce ulomil venkovní zrcátko, rozbil přední světlomet, jehož úlomky také pomohly k jeho odhalení, na karoserii zůstaly i promáčkliny. Malér začal kamuflovat a zaměstnavateli vysvětlovat jako poškození od větví stromů. „Nějak jsem zazmatkoval,“ řekl. Soudem vyslýchaný policista uvedl okolnosti na pravou míru.

„Obžalovaný nepřizpůsobil jízdu stavu komunikace v pravotočivé zatáčce, poškozeného srazil. Přestože mu způsobil těžkou újmu na zdraví, neposkytl mu potřebnou pomoc a pokračoval v jízdě směrem na Cvikov,“ zopakoval státní zástupce Michael Dostál.

Za ublížení na zdraví z nedbalosti muži hrozilo šest měsíců až tři roky. Přísněji řeší zákon neposkytnutí pomoci, za které může řidič skončit až na pět let ve věznici.

„Jezdím tam hodně často. Neviděl jsem, že by se po vozovce někdo pohyboval. Uslyšel jsem, že něco bouchlo do zrcátka,“ sdělil soudu Pavel N. Hájil se také tvrzením, že mu údajně do jeho pruhu vjelo v protisměru nákladní auto. „Ač je mi trasa dobře známá, nikdy se mně tohle nestalo, byly tam stromy, tak jsme ho neviděl,“ dodal. I když souhlasil se čtením protokolů z přípravného řízení, začal některé důkazy zpochybňovat.

Soud mu neuvěřil. A konstatoval, že způsobil seniorovi nejen bezvědomí, zlomeniny krčních a hrudních obratlů, zhmoždění plic, mozkolebeční krvácení a četná další velmi těžká zranění, kvůli kterým byl a je vážným způsobem omezen na životě a do konce života se musí potýkat s následky těchto úrazů. „Doteď mu pomáhají přístroje, nemluví, je vůbec zázrak, že přežil,“ zdůraznila soudkyně.

Obžalovaný mu později zaslal omluvný dopis. Těžce zraněný turista má trvalé následky a problémy s denními potřebami. „Jsem velmi omezen,“ uvedl poškozený.

Jeho družka, která s ním byla na výletě, sdělila, že hluk motoru vůbec nebyl slyšet. Trhala mirabelky u cesty a její partner šel pro nedaleko zaparkované auto. „Není možné, že by ho neviděl. Zazněla rána, jako když někdo vyhodil pytel s odpadky,“ podotkla družka. Snažila se pak zastavit jiné projíždějící auto, aby přivolala pomoc. Jako první na místě pomáhali policisté. O síle nárazu svědčila i turistova bota, kterou nalezli až 50 metrů od místa činu.