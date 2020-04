Bez trestu ale nezůstal dlouho. Policistům se ho podařilo velmi rychle vypátrat.

„Cyklista projížděl ve směru od centra. Za ním jelo ve stejném směru osobní vozidlo, které narazilo do jízdního kola. Cyklista poté spadl do příkopu. Řidič automobilu po střetu nezastavil, neposkytl zraněnému pomoc a odjel, aniž by dopravní nehodu oznámil,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová s tím, že dechová zkouška u cyklisty ukázala negativní výsledek.

Jednapadesátiletému cyklistovi pomohl až náhodný kolemjedoucí. „Tato osoba přivolala také zdravotnickou záchrannou službu. Muž byl s podezřením na těžké zranění transportován do brněnské nemocnice,“ popsala Kroutilová.

Po bezohledném řidiči začali policisté ihned pátrat. Netrvalo dlouho a skutečně se jim ho podařilo najít. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Pětatřicetiletý muž z Havlíčkobrodska byl obviněn z trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku,“ uvedl František Šteidl, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Obviněný muž ještě nebyl soudně trestán a svého činu litoval. Policisté ho stíhají na svobodě a případ dále vyšetřují. „Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal vedoucí havlíčkobrodských kriminalistů.