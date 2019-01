Řidič na přechodu v Třebíči porazil sedmašedesátiletou chodkyni. Neviděl ji, protože měl okna pokrytá námrazou.

„Dvaačtyřicetiletý řidič neměl z vozidla zajištěný dostatečný výhled kvůli námraze a nečistotám na předním, bočních a na zadním skle,“ řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehoda se stala v sobotu 19. ledna krátce před jedenáctou hodinou dopoledne v ulici M. Majerové. Zraněnou ženu řidič odvezl do nemocnice na urgentní příjem.

„V této souvislosti upozorňujeme všechny řidiče, že si musí před jízdou své vozidlo očistit od sněhu a námrazy. Zákon o provozu na pozemních komunikacích přímo stanoví, že řidič nesmí řídit vozidlo, na kterém jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu. A nesmí také řídit vůz, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na silnicích,“ upozornila mluvčí.

V praxi to znamená, že je třeba očistit na autě všechna okna, a to i zadní a boční, kterými řidič provoz sleduje. Pamatovat je třeba i na zpětná zrcátka a střechu vozu, na které může ležet vysoká vrstva sněhu, která se pak za jízdy může uvolnit a řidiči může zcela znemožnit výhled z vozidla. „Pokud řidič vozidlo řádně neočistí vystavuje se pokutě v příkazním řízení až dva tisíce korun a sankci do 2500 korun ve správním řízení,“ upozornila mluvčí.