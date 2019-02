Řidič nereagoval na výzvy k zastavení a dokonce se na jednu z hlídek snažil najet. "Přitom narazil do služebního vozidla a poškodil ho," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. U obce Ořechov krátce před půl jednou odpoledne řidič zastavil a utekl.

Do oblasti vyrazily dostupné policejní hlídky a do pátrací akce byl nasazen také policejní vrtulník i policejní kynologové se služebními psy. "Vzhledem k tomu, že se v místě pátralo po nebezpečném pachateli, který najížděl na policisty a nereagoval na výzvy k zastavení, bylo prvořadým úkolem ho co nejrychleji zadržet. Policisté proto v místě úplně uzavřeli silnici I/37 mezi Osovou Bítýškou a Křižanovem a na silnicích v okolí obcí Kadolec, Ořechov, Heřmanov a Březejc kontrolovali všechna projíždějící vozidla," uvedla Dana Čírtková.



Muže se policistům krátce po patnácté hodině podařilo zadržet a byl umístěn do policejní cely.