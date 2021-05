„V úterý 27. dubna 2021 došlo krátce před dvaadvacátou hodinou večer v Mladé Boleslavi k vážné dopravní nehodě, při které řidič osobního vozidla Volkswagen Passat z dosud nezjištěných příčin najel ve vysoké rychlosti do skupiny chodců u 11. brány automobilového výrobního podniku,“ okomentovala nehodu mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.

K nehodě ihned vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. V hloučku chodců zůstali tři zranění. Šlo o jednu ženu, kterou s těžkými poraněními transportovala Letecká záchranná služba do pražské nemocnice. Dalšími dvěma zraněnými byli muži, kteří skončili v boleslavské nemocnici.

„Dvaačtyřicetiletého řidiče osobního vozidla lékaři v nemocnici vyšetřili a poté byl umístěn do policejní cely,“ okomentovala Nováková. Policisté přitom vyloučili, že by byl opilý nebo pod vlivem drog.

„Velmi pravděpodobnou verzí je zdravotní indispozice řidiče, nicméně přesnou příčinu i další okolnosti dopravní nehody šetří mladoboleslavští kriminalisté,“ doplnila Nováková, Na sociálních sítích se také objevily spekulace, že mohlo jít o noční závod. Ty se údajně v této lokalitě konají. Tvrdí to alespoň facebookoví komentátoři. Policie však takovou variantu rezolutně vylučuje.

Událost vzbudila hodně emocí na sociálních sítích: „Akorát jsem šel z odpolední a jely tři nebo čtyři sanitky. Nějaký pán tam říkal, že se mu udělalo zle, bylo to tam dost hustý,“ okomentoval na Facebooku Jaroslav Sibrt a dodal: „Nevím nic bližšího, akorát mě štve že se tu každou chvíli píše něco jiného, já šel až po 22. hodině. Byl jen hrozný chaos, plno zvědavých lidí.“



„Kamarád stál opodál, vše měl v přímém přenosu, prý je mu ještě teď zle! Řidič to vzal středem kruháče přímo do davu lidí,“ zmínila na Facebooku další komentujíci Monika Zímová.

K nehodě se vyjádřila i automobilka, u které k nehodě došlo: „Společnost Škoda Auto může potvrdit, že dne 27. dubna v době střídaní směn došlo v prostoru před 11. bránou závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi k havárii osobního vozu. Při nehodě byli zraněni čtyři zaměstnanci automobilky, z toho jeden těžce. Celá věc je v současné době v šetření Policie České republiky. Prosíme o pochopení, ale tuto záležitost nebudeme blíže komentovat,“ uvedla Kamilla Biddle, tisková mluvčí Komunikace podniku zodpovědná za výrobu, personalistiku a životní prostředí.