Vůz zcela zdemoloval boční stěnu, za své vzala lavička, poškozeny byly i další části zastávky. Auto poté pokračovalo v jízdě ještě několik metrů, zastavilo se až o betonový zátaras u přechodu.

Na zastávce ani v okolí se naštěstí v době havárie nikdo nenacházel. V opačném případě by následky byly zřejmě tragické. Řidič vyvázl bez viditelných zranění.

Podle nepotvrzených informací, které se objevily na sociálních sítích, jel na letních pneumatikách. „Mluvil jsem s tím nabouraným řidičem. Chyba byla, že ještě nepřezul na zimní,“ uvedl jeden z diskutujících.

ŠTĚSTÍ

V dalším komentáři se objevila slova o velkém štěstí. „Moje žena měla velké štěstí. Vystupuje tam s dcerou do školy, ale ráno jí ujel autobus a já je vezl o půl hodiny později. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby jí ten autobus neujel,“ uvedl jeden z pisatelů.

Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Vše zatím nasvědčuje tomu, že řidič jel rychleji, než měl.

„Na mokré komunikaci dostal smyk a vyjel mimo vozovku, kde narazil do autobusové zastávky,“ uvedl Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Na místě zasahovali i hasiči, kteří část zastávky podepřeli dřevěným trámem.

OPRAVA

Zastávka spadá pod městský obvod Slezská Ostrava. „Pracovníci našeho úřadu zkontrolovali stav zastávky. Necháme ji opravit. Oprava by měla být provedena do konce roku,“ uvedla mluvčí obvodu Jana Pondělíčková. Škoda zatím není vyčíslena. Hrazena by měla být z povinného ručení motoristy.

Během čtvrtečního rána došlo i k řadě dalších nehod. Řidiči zřejmě podcenili teploty kolem nuly a nebezpečí námrazy, řada motoristů navíc stále jezdí na letních pneumatikách, což v kombinaci s nepříznivých počasím představuje velké riziko.