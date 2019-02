„Osmadvacetiletý řidič Škody Octavia zřejmě usnul za volantem, v pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, kde narazil do zadní části protijedoucí Škody Felicia. Následně vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil do stromu,“ oznámil policejní mluvčí Aleš Brendl.



Šofér oktávky utrpěl při nehodě vážné zranění, přivolaní zdravotníci ho odvezli do nemocnice. Třicetiletý motorista z felicie byl zraněn lehce. „Alkohol byl u obou řidičů vyloučen hned na místě dechovou zkouškou,“ upřesnil Aleš Brendl.



Oba havarované vozy skončily mimo silnici. Oktávka zůstala zaklíněná mezi stromy. „Hasiči ji provizorně zajistili proti dalšímu pohybu, aby nehrozil její pád ze strmějšího srázu. Byli připraveni vůz vyprostit, ale nakonec se věc řešila skrze odtahovou službu,“ upřesnila mluvčí hasičů Martina Götzová.



Podle první odhadů vznikla na felicii škoda 20 tisíc korun a na oktávce 70 tisíc korun. „Věc je stále v šetření. Míra zavinění a přesná příčina nehody je předmětem šetření dopravních policistů,“ dodal policejní mluvčí Aleš Brendl.