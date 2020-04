Zatímco minulé úterý byl „rekordmanem trati“ řidič, který na obchvatu jel rychlostí 174 km/h, v sobotu tam radar chrudimských dopravních policistů přistihl závodníka jedoucího rychlostí 205 km/h.

Ve stejných dnech měřili rychlost jízdy i v obci Nový Dvůr a i tam se nestačili divit. Minulou službu tam stejná hlídka zaznamenala nejvyšší překročenou rychlost o 45 km v hodině (tedy 95), v sobotu ho přemohl další hříšník, který bude u správního orgánu vysvětlovat, proč jel v obci na padesátce rychlostí 143 km/h.

Všichni pánové už nejspíš počítají s tím, že si na nějakou dobu od řízení odpočinou. Nebudeme ale předbíhat, o vině a trestu rozhodne až správní orgán ve správním řízení.

Jak je vidět, někteří neukáznění řidiči si v poslední době pletou silnice se závodní dráhou a využívají menšího provozu k rychlé jízdě a zkouškám, co jejich auto v kombinaci s jejich řidičskými schopnostmi zvládne. Dokud jde „jen“ o pokuty, možná mávnou rukou, nebo si na přítomnost hlídek zanadávají, ale ne vždy jde „jen“ o pokutu. Lidský život je to nejcennější a to by si každý takový řidič měl uvědomit dříve, než přidá plyn v mýlce, že jemu se nemůže nic stát.