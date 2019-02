Řidička nedodržela povinné přestávky v jízdě 28 dní. Napasovala kamion pod most

/FOTOGALERIE/ Nepozornost. To byla příčina nehody, které se stala v pondělí 25. února kolem 15. hodiny na silnici z Benešova do Týnce nad Sázavou v benešovské Máchově ulici. Potvrdila to mluvčí benešovské policie Eva Stulíková. Ta upřesnila, že kamion, který se zapresoval pod most silnice E55, řídila žena a že z hrozivě vypadající nehody, vyvázla bez zranění. Zato škoda, kterou šoférka havarií způsobila, je extrémní.

„Padesátiletá řidička se dostatečně nevěnovala řízení. Škoda se vyšplhala na zhruba jeden milion korun,“ potvrdila policejní mluvčí. Při nehodě došlo nejen k deformaci kabiny tahače, ale zejména k devastaci nástavby návěsu. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u ní byla negativní. „Událost na místě zpracovali policisté ze skupiny dopravních nehod benešovského dopravního inspektorátu, kteří řidičce uložili pokutu, a firmu kvůli nedodržení sociálních předpisů oznámili na příslušný úřad do dalšího správního řízení,“ uvedla Eva Stulíková. A právě z toho také vyplývá zatím nezodpovězená otázka, zda právě to nemohlo mít vliv na pozornost řidičky. Po nehodě totiž policisté zjistili ze záznamu jízdy kamionu, že žena celých 28 dnů nedodržovala povinné přestávky v jízdě. Následkem havárie došlo k zablokování poloviny komunikace II/106 z Benešova na Týnec nad Sázavou. Kyvadlovou dopravu řídili městští strážníci. Plný provoz se podařilo obnovit teprve kolem půlnoci, po té, co skončila překládka zboží a kamion z místa odvezla odtahová služba. Nebezpečnými dělají vjezdy do Benešova nepozorní řidiči náklaďáků Přečíst článek › Kamion projel svodidla a zkomplikoval cestování po dálnici D1 Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Kellner