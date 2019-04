Strojvedoucí popíjel alkohol přímo za jízdy. Nakonec jej spícího našli v kabině jeho kolegové, kteří zavolali policisty. „Obviněný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 12 měsíců, výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 3,5 roku. Zákaz výkonu funkce strojvedoucího byl uložen v délce pěti let,“ uvedl podle serveru Novinky v trestním příkazu soudce Karel Menšík.

Muž podle soudu spáchal trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozilo mu až tříleté vězení. Rozsudek je pravomocný.

Strojvedoucí nastoupil službu 14. listopadu, kdy vyjel z Brna s osobním vlakem se stovkou cestujících do Křenovic. „Jenže do Křenovic dojel s neodůvodněným dvacetiminutovým zpožděním. Naštěstí ještě předtím, než vyrazil zpět do Brna, ho našli v kabině lokomotivy jeho kolegové a zavolali policisty,“ informovala po události policejní mluvčí Alice Musilová.

Muž chtěl po probuzení s vlakem odjet. „Přivolaná policejní hlídka mu v tom zabránila. Naměřila šoférovi vlaku víc než 2,6 promile. Muž středního věku však s hodnotami několika dechových zkoušek nesouhlasil, požití alkoholu tvrdošíjně popíral a odmítl i lékařské vyšetření spolu s odběrem krve,“ popsala policejní mluvčí.

České dráhy muže přeložily na jinou práci a podle trestního příkazu propustily. „Podobné chování je naprosto nepřijatelné a v žádném případě ho netolerujeme,“ sdělila již dříve mluvčí společnosti Gabriela Novotná.

Podle Drážní inspekce se jedná o ojedinělý případ. „Podobné případy vyšetřujeme pouze v případě, že se jedná o mimořádnou událost, například střetnutí na železničním přejezdu, srážku vlaku, nedovolenou jízdu a podobně. Takové případy ale jsou jen v řádu jednotek v průběhu několika let,“ uvedl mluvčí inspekce Martin Drápal.

Před jízdou totiž České dráhy požití alkoholu u strojvedoucích kontrolují. „Provádíme i namátkové kontroly v provozu,“ dodala Novotná.