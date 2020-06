Manželům Anetě H. (36) a Janovi H. (44) se narodili dva synové, jeden v roce 2012, druhý 2013. Dlouho si je ale neužili. Nedokázali se o ně postarat, a tak byly na počátku roku 2015 obě děti převezeny do speciálního zařízení určeného pro podobné případy. Nyní jsou v dětském domově v Plzeňském kraji.

Krátce poté se manželé přestěhovali do ubytovny na Šumavu, kde se jim narodila dcerka. O syny se moc nezajímali, jen výjimečně si je vzali na víkend, maximálně jedenkrát, dvakrát za rok. Vloni koncem června si ale oba chlapce vzali k sobě domů na měsíc na prázdninový pobyt. Mladší z bratrů však odchod z dětského domova těžce nesl, stýskalo se mu po tetách a dával to najevo. Rodiče ho za to krutě trestali.

Chlapce sprchovali studenou vodou

„S výjimkou prvního dne, kdy si ho přivezli domů, ho každý den bili. Tloukli ho páskem, plácačkou na mouchy i rukou, a to i několikrát denně,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s případem. Chlapeček za trest nedostával maso, musel se někdy spokojit se suchým chlebem. Sprchovali ho také studenou vodou.

Trvalo to více než tři týdny, až do doby, kdy byl chlapcův pobyt doma předčasně ukončen a prarodiče ho odvezli zpět do dětského domova. Tam na jeho těle našli řadu modřin a pojali podezření na týrání. Lékaři pak potvrdili, že dítě mělo po celém těle včetně obličeje mnohačetné krevní podlitiny, způsobené opakovaným a intenzivním bitím. Opakované mlácení do stejných míst muselo vyvolat silnou bolest.

Rodiče dle informací Deníku vinu popírají, klatovský soud ale dospěl k závěru, že se týrání svěřené osoby dopustili. Aneta H. byla za tuto trestnou činnost a za sbíhající se přečin zanedbání povinné výživy, pro který byla odsouzena trestním příkazem Okresního soudu Kladno, odsouzena k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let.

Jan H. dostal stejný trest, navíc mu byl ale uložen dohled. „S ohledem na charakter trestné činnosti byly uloženy delší zkušební doby, u obviněného navíc s dohledem probačního úředníka s tím, že tam bude pravidelný dozor a pravidelné zprávy soudu,“ informoval soudce Jaromír Veselý, který manžele potrestal trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Verdikt je pravomocný.